L’esquí de fons presenta la temporada 2022-23 amb diferents objectius

Aquest dilluns s’ha presentat a la seu d’Andbank, patrocinador principal de la secció d’esquí de fons, la nova temporada 2022-23 dels equips de la Federació Andorrana d’Esquí. L’acte ha comptat amb la presència dels esportistes Irineu Esteve, Carola Vila, Gina del Rio i Quim Grioche.

Josep M. Cabanes, Sots-Director General banca país Andbank ha donat la benvinguda a tots els assistents, entre els quals també hi era el president de la FAE, Josep Pintat, el secretari de la FAE, Lluís Ruiz, a més del director de la secció de fons, Joan Erola i el secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz.

“Des del 2014, Andbank aposta per l’esquí de fons, els resultats arriben i també els nostres joves van ampliant la participació de l’esquí de fons a Europa i el món”, ha destacat Cabanes. “Esperem que els nostres esportistes gaudeixen de la temporada amb les millors condicions possibles”, ha desitjat Justo Ruiz a l’equip. “Si alguna cosa ha generat aquest grup d’esportistes és una il·lusió que espero que es transformi en èxits esportius”, hi ha afegit. De la seva banda, Lluís Ruiz, per part de la FAE, ha agraït a Andbank el suport a la secció de fons.

El director de la secció de fons de la FAE, Joan Erola, ha explicat que la pretemporada ha anat “com estava previst”. L’equip farà ara una última estada a Davos, on viatgen el dia 12, fins el 20 o 22. Gina del Rio i Quim Grioche, juntament amb l’entrenador Xabier del Val, marxaran de Davos a Livigno per a començar les primeres curses FIS el 26 de novembre. Aquí s’incorporarà també Carola Vila, que iniciarà la temporada amb les primeres curses també FIS, per a després fer tot el circuit de la Copa d’Europa.

Esteve: millorar l’any passat

Irineu Esteve començarà directament en la prova de la Copa del Món del 26 de novembre, a Ruka (Finlàndia), per a continuar amb les cites de Copa del Món de Lillehammer (2 de desembre) i Davos (17 de desembre). No correrà a Beitostolen (Noruega, 9 de desembre) per a preparar bé el Tour d’Ski, segons ha explicat Erola. “Estic content amb la preparació que ha tingut l’Irineu. Vam tenir el petit entrebanc amb la lesió al mes d’agost, però ja està recuperat”, ha dit. “Ara partim en millors condicions que l’any passat, quan va tenir els problemes respiratoris. Als 10km del primer dia potser patirem més, però la de 20 ja serà una cursa important per a nosaltres”, ha explicat.

L’objectiu d’Irineu Esteve és “superar els resultats de l’any passat, que va ser un any complicat”. “Hem d’estar a un nivell molt més alt, i l’objectiu principal serà la Copa del Món i els Mundials, a més del Tour d’Ski”, ha conclòs.

“Aquest any és com que he tingut dues pretemporades diferents: abans de juliol estava a un nivell molt alt, em trobava molt bé. Després la lesió i, fins ara, no m’acabo de trobar tan bé. Sé que estic bastant bé físicament, però espero estar al nivell”, ha manifestat Irineu Esteve, que espera tornar al millor nivell per a tenir “aquest plus i no quedar-nos estancats”.

Vila, primer FIS i Copa d’Europa

Pel que fa a Carola Vila, “l’any passat la vam iniciar a la Copa del Món. Aquest any hem decidit començar en proves FIS i Copa d’Europa. Farà alguna cursa de la Copa del Món però sempre en funció de com es trobi ella i, a més, en proves on realment tinguem opcions d’aconseguir aquest top30 que l’any passat ens vam quedar a prop però no vam poder assolir”, ha explicat Erola respecta la fondista andorrana.

Amb aquest calendari mixt, Erola considera que Vila pot arribar a aquestes curses molt més motivada i en millor condicions. Així mateix, a més de buscar el top30 en alguna Copa del Món, també estan en ment els Mundials absoluts de Planica (Eslovènia), del 21 de febrer al 5 de març.

“Comencem amb curses FIS i circuit de Copa d’Europa per a guanyar confiança i anar motivada a la Copa del Món. Aquest any tindrem quilometratges de 10 i 20km i no ho he fet mai, però penso que és una carrera que se’m pot adaptar bé”, ha assegurat Vila.

Els joves: Mundial júniors

Per altra part, Erola ha explicat que aquest any hi ha un objectiu molt important per als joves, que és el Mundial júnior de Whistler (Canadà), del 28 de gener al 4 de febrer. Gina del Rio i Quim Grioche -últim any júnior per a ell- tenen una classificatòria interna a la FAE per a poder anar-hi. “Tot i això, amb els joves el que ens interessa és tot el procés de formació que fem abans d’arribar, a llarg termini, a la Copa del Món”, ha explicat Erola, que ha parlat també de la general de la Copa d’Europa com a segon objectiu.

Gina del Rio, per la seva part, ha explicat que els Mundials li fan “molta il·lusió”, tot i que és conscient que ha de superar la classificació interna de la FAE. “És una gran motivació perquè a més em quedarà un any de júnior i tinc bastants objectius optimistes, espero”, ha dit.