L’Esquí Club d’Andorra cedeix a Andorra la Vella el premi al Mèrit esportiu 2021

L’Esquí Club d’Andorra (ECA), ha cedit aquest matí a la parròquia d’Andorra la Vella el premi al Mèrit esportiu 2021. El club ha estat guardonat aquest any amb aquest reconeixement que atorga la Federació Andorrana d’Esquí des del 1993 i ha volgut cedir-lo a la Andorra la Vella, de la mateixa manera que ja va fer el 2017.

La presidenta i el vicepresident de l’ECA, Meritxell Sangrà i Josep Sansa, han fet entrega del trofeu a la cònsol major, Conxita Marsol, i al conseller d’Esports i de Joventut, Alain Cabanes, perquè el Comú el custodiï durant un any.

Conxita Marsol ha agraït el gest i ha manifestat la satisfacció perquè la parròquia d’Andorra la Vella custodiï el premi i ha ressaltat que l’ECA, a banda de ser l’esquí club més antic del país, mostra temporada rere temporada un molt bon nivell i treballa intensament per a fomentar l’esport nacional des de la base.

La cònsol major també ha encoratjat el club a continuar amb la bona trajectòria i ha exposat que des de la corporació se seguirà oferint suport per a estar al costat de l’esquí. Els darrers anys el Comú d’Andorra la Vella ha atorgat una subvenció a l’ECA de 60.741 € any, a més del màxim de 7.000 euros que aporta per patrocinar el projecte “Un esquí diferent” que du a terme el club per a apropar l’esquí als infants.

Aquest 2021 és la sisena vegada que l’Esquí Club d’Andorra ha estat guardonat amb el premi al Mèrit esportiu.