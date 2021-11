L’esquí alpí presenta la temporada 2021-2022

La secció d’esquí alpí de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) ha presentat aquest dilluns la temporada 2021-2022. A l’acte han assistit els esportistes Joan Verdú i Àxel Esteve, a més de Cande Moreno que ho ha fet per via vídeo en estar de viatge a Canadà.

Josep Pintat, president de la Federació Andorrana d’Esquí, ha agraït totes les ajudes i col·laboracions que rep l’entitat. Així mateix, en aquest sentit, Justo Ruiz, secretari d’Estat d’Esports del Govern d’Andorra, ha donat suport a la Federació amb la seva presència a l’acte: “Sabem els esforços que feu, no heu de demostrar res, sinó gaudir i intentar competir amb tot pel país que us representa, i els resultats vindran”.

Per la seva part, Roger Vidosa, director de la secció d’alpí de la FAE, ha informat dels objectius dels equips de la Federació, dividits en el grup A i el B. “En l’A estaran Joan Verdú i Cande Moreno, que participaran en els circuits de Copa d’Europa i Copa del Món en el cas de Verdú, i sobretot Copa d’Europa en el cas de Moreno”, ha explicat. “En el grup B estan els esquiadors Àxel Esteve, Jèssica Núñez, Carla Mijares, Xavi Cornella, Àlex Rius, Gabriel Bartumeu… aquests tenen objectius important en FIS i no es descarta, òbviament, la participació en Copes d’Europa que havien de començar ara a final de mes però que, degut a la manca de neu, s’han hagut d’anular”, ha manifestat el director de la secció. De fet, s’està a l’espera de saber si es canvien els eslàloms previstos a Duved (Suècia) i si els ressituen a algun lloc al centre d’Europa. Això sí, a Zinal es confirma la Copa d’Europa amb Joan Verdú, el 2 i 3 de desembre. “La resta dels components de l’equip B comencen la temporada el 20 de novembre a Kabdalis, amb un o dos eslàloms, en funció del rendiment”, ha dit Vidosa, que considera que la temporada “s’anirà dibuixant, intentarem que els atletes del grup B pressionin als del grup A i es facin un forat en Copa d’Europa, i que els puguem dur amb Joan i Cande”.

Igualment, Vidosa ha destacat la importància d’aquesta temporada pels esdeveniments programats, com les finals de Copa d’Europa a Andorra: “Estarem allà, és un objectiu major de la temporada. També ho són els Jocs Olímpics, que ja sabeu que és la cita més important que existeix en l’esport. No sabem encara el número d’atletes que hi serem, però portarem els millors preparats”.

Àxel Esteve: “Hem fet una bona pretemporada a nivell físic i d’esquí, he pogut entrenar al 100% i arribo amb ganes i motivat, després de dos anys pendent de la lesió. L’objectiu principals serà sobretot el circuit de Copa d’Europa, intentaré entrar en el top30 i baixar punts FIS, la qual cosa m’ajudarà a sortir amb millor dorsal. Tot, tenint en compte que hi ha Jocs Olímpics i les finals de Copa d’Europa a Andorra, on m’agradaria estar-hi i fer un bon paper”.

Joan Verdú: “La primera carrera a Soelden el resultat no va ser el desitjat, no vaig esquiar al nivell que estava esquiant les darreres setmanes d’entrenament. Per circumstàncies de carrera no em vaig adaptar bé, però això no ha sigut res perquè m’hagi cohibit, sinó tot el contrari, sabem què hem d’afinar. He tornat del nord per unes petites molèsties a l’esquena però està tot controlat i estem molt centrats en l’objectiu principal, que és ara mateix la Copa d’Europa del dia 2 i 3. Tinc moltes ganes, sortiré amb bon dorsal i amb igualtat de condicions amb els meus rivals, i aquí poso tota la meva energia”.

“De cara a la temporada, penso que ara mateix la manera de preparar-se millor serà anar carrera a carrera, i arribar al febrer als Jocs de la millor manera possible. Les finals de Copa d’Europa a Andorra… tinc moltes ganes, i a banda del gegant no sabem quines disciplines faré”.

Cande Moreno: “Ara ja fa un parell de mesos que estic podent entrenar molt millor. Actualment puc esquiar pràcticament sense molèstia. A l’estiu no he esquiat molt per fer una bona preparació física. He adaptat molt el meu entrenament i el volum de treball sobre els esquís. Ara al Canadà faré un bloc d’un mes, primer a Nakiska unes dues setmanes, després entrenaments de Copa del Món a Lake Louise i ja les Nor-Ams. Després tornaré a Europa per fer a Val di Fassa la primera Copa d’Europa per mi. Afronto aquesta estada amb moltes ganes, sense cap expectativa perquè no sé exactament com em pot reaccionar l’esquena. Espero que la feina que hem estat fent em permeti esquiar al màxim nivell dins de les nostres possibilitats”.