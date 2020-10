L’esport i l’epilèpsia en nens

L’epilèpsia és una malaltia cerebral freqüent en els nens. Fer activitat física pot millorar la seva qualitat de vida i els aporta molts beneficis: millora la salut física i mental i la integració social, disminuint els prejudicis de la malaltia.

Encara que si bé l’epilèpsia permet fer tota classe d’esports sempre és millor fer una avaluació prèvia i consultar al pediatre per a evitar riscos.

La majoria dels esports són segurs per a nens amb epilèpsia, podent realitzar qualsevol esport que els agradi, inclosos els esports de contacte com el futbol o el bàsquet. Sempre, això sí, cal informar de la malaltia als entrenadors o a l’organització.

Tant els esports aquàtics i la natació com aquells en els quals existeixi altura, com ara gimnàstica, escalada en roca o hípica, millor sempre que es faci sota supervisió.

No obstant això, no es recomanen els esports com l’ala delta o paracaigudisme, el busseig o l’escalada lliure. Presenten un risc de lesions greus si es presentés un episodi epilèptic.

Abans de realitzar qualsevol exercici físic, es recomana que el nen estigui ben hidratat i que hagi menjat almenys dues hores abans de realitzar-lo, que no presenti febre i que eviti prendre begudes amb cafeïna, perquè poden facilitar l’aparició de crisi.

Si el teu fill acaba de presentar una crisi i aquesta ha estat amb pèrdua del coneixement, el més aconsellable és esperar dos o tres mesos per tornar a realitzar exercici. El mateix, si ha necessitat canvis de medicació quan les crisis estan mal controlades.

En nens on les crisis no suposen pèrdua de coneixement, les crisis ocorren durant el somni o que fa més de 6 mesos sense presentar crisis de qualsevol mena, no necessiten modificar el seu estil de vida ni evitar la realització d’esport.

Per Familiaysalud.es