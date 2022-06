L’esport ens ajuda a mantenir el sistema digestiu actiu

Per culpa del ritme de vida tan accelerat que solem portar és normal que aparegui un problema que ens preocupa, el restrenyiment. I és que ja no és només perquè és dolent per a la nostra salut, sinó perquè és dolorós i molest.

Existeixen molts remeis naturals per a combatre el restrenyiment, però avui parlarem del més natural: l’esport. Aquest ens ajuda a mantenir el sistema digestiu actiu, per la qual cosa el trànsit intestinal tindrà més moviment.

L’exercici intens habitual és, sens dubte, el millor per a evitar el restrenyiment. Les activitats aeròbiques estan totalment recomanades, així com els abdominals.

A més a més, fer esport també ens ajuda a estar en forma pel que ja no tenim excusa per a practicar una mica d’exercici alguna vegada per setmana.

El restrenyiment és un problema que es caracteritza per la dificultat per a evacuar. Una dificultat que sorgeix per una mala alimentació, menjar de pressa, una vida sedentària, menjar poc a l’esmorzar i molt al sopar, beure poc, tenir sobrepès, o fins i tot ho poden provocar alguns medicaments.

Compartim alguns consells i remeis naturals perquè aneu regularment al bany i no tingueu problemes:

Esmorzars complets i alts en fibra. Opta per un esmorzar variat amb cereals i fruites, amb proteïnes com l’ou o el formatge, i líquids, com un got de llet, un suc o simplement aigua.

Exercici físic. És bo realitzar exercici diari. No és necessari un entrenament dur, una bona caminada, o pujar per les escales en lloc d’agafar l’ascensor, ajuda.

Polpa d’alvocat. És bo prendre cada dia un parell de cullerades d’aquest aliment.

Pa integral. Substituir el pa normal blanc o de motlle per l’integral.

Evitar aliments que restrenyin. És el cas de la poma, les pastanagues, l’arròs, o la brioixeria. Existeixen molts aliments que afavoreixen el fet d’anar al bany com el segó, la llinosa, pruna, figa, pera, papaia, mel o civada.

Per masqmoda.es / AMIC – Tot Sant Cugat