L’esport català aturarà les competicions 15 dies per ajudar a contenir els brots de coronavirus

El pròxim cap de setmana s’aturaran durant 15 dies totes les competicions esportives d’àmbit català. Així ho ha anunciat la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), que ha explicat que la confirmació la farà aquest dimecres el PROCICAT, com a mesures dins les restriccions severes que prepara el govern català per contenir els brots de coronavirus dels darrers dies. El canvi entraria en vigor abans del cap de setmana, però les federacions catalanes ja assumeixen el seu compromís per contribuir a aturar la mobilitat durant els caps de setmana. La decisió no afectarà el Futbol Club Andorra, que diumenge obrirà la Segona B al camp del Llagostera, però sí tota la resta dels equips andorrans que disputen competicions a Catalunya.

En una reunió de la UFEC i totes les federacions esportives catalanes amb el secretari general de l’Esport, Gerard Figueras, s’ha explicat que “l’empitjorament de les dades de contagis es produeix perquè dissabte i diumenge hi ha una mobilitat familiar fora dels municipis que incrementa molt el risc de contagis”.

La decisió d’aturar les competicions, que haurà de validar un jutjat, no afectarà els entrenaments ni els usuaris de les instal·lacions esportives ni dels gimnasos, i farà posposar competicions federades, escolars o privades de qualsevol categoria en l’àmbit català. Les competicions ja previstes s’hauran de recol·locar al calendari.

Gerard Esteva, president de la UFEC, ha manifestat que “tothom és conscient de la situació que estem vivim i ho acceptem amb resignació”. Tanmateix, Esteva ha volgut deixar clar que “l’esport no és el problema”. I ha especificat: “Hem tingut casos, però hem actuat per garantir la traçabilitat i hem aplicat tots els protocols amb l’SGE i Salut”.

Només dos caps de setmana

Les mesures no afectaran l’esport professional ni les competicions dins el calendari estatal o internacional. En aquest sentit, les federacions esportives catalanes han demanat que l’aturada sigui només de dos caps de setmana, tal com s’ha plantejat. “Si en 15 dies no ha millorat la corba, hauríem de poder obrir la competició federativa. Demanem que, si no és el cas, es pugui fer una excepció amb la pràctica esportiva federada per garantir la normalitat esportiva al país”, ha reblat Gerard Esteva.