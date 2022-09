L’espectacular resposta de públic ratifica l’èxit d’Andorra Taste

Després de tres dies de ponències i d’uns altres tres de festa gastronòmica oberta al públic, aquest diumenge ha finalitzat al recinte del Prat del Roure d’Escaldes-Engordany la primera edició d’Andorra Taste, el I Congrés Internacional de Gastronomia d’Alta Muntanya, que va realitzar les seves jornades professionals de dimecres a divendres per a finalitzar amb les populars aquest cap de setmana.

“La resposta del públic ha estat espectacular. Hem omplert el recinte demostrant que aquest país té potencial gastronòmic, amb sòlides propostes tradicionals, però, també obert al món”, explicava Betim Budzaku, CEO d’Andorra Turisme, coorganitzador de l’esdeveniment al costat de Vocento Gastronomia.

En aquests tres dies finals, l’activitat s’ha concentrat a l’aire lliure, amb una vintena d’estands de restaurants i entitats del país. El sol s’ha aliat amb l’esdeveniment i centenars d’andorrans i turistes s’han acostat per a degustar la proposta de tapes oferta (s’han servit 23.000 consumicions entre els tres dies), amb plats de cullera més tradicionals i finger food internacional, “una bona representació del que és Andorra”, comentava Carles Flinch, del restaurant Can Manel, d’Andorra la Vella. Un país que “gastronòmicament està progressant”, agregava Paco Méndez, soci històric d’Albert Adrià a Barcelona i des de fa dos anys també present a Andorra amb TOC Anyós Park a la Massana.

Convençuts d’aquest potencial, els restauradors que participaven al Popular reien i cuinaven, xerraven entre ells i amb els clients, alguns demanant disculpes per haver-se quedat sense estoc degut a l’èxit. Allà estaven, compartint felicitacions, a més de Flinch i Méndez, l’Hideki Matsuhisa (Koy Hermitage), Jordi Grau (Ibaya*), Jose Maria Kao (Kao Soldeu), Ana Cerezo (Pernilea), Pep Ramos (l’Era d’en Jaume), Lluc Dalmau (Youcake by Estopiñán), Anna Sauleda (Sauleda by Julia Onix), José Antonio Guillermo (Odetti Bistro), Dolors Pal (Borda Raubert), Carles Flinch (Can Manel), Marcel Besolí (el Celler d’en Toni) o Miquel Canturri (Mínim’s).

Les tapes més demandades de l’Andorra Taste Popular

Precisament de Canturri ha estat la tapa més demandada, una hamburguesa de vedella d’Andorra amb maionesa de remolatxa i bolets que ha congregat cues al seu estand durant els tres dies. L’han seguit el plat amb makis d’steak tartar i niguiris de truita del Koy Hermitage i l’arròs de muntanya de Plató.

Aquestes han estat les més venudes, no les úniques triomfadores, ja que també han rebut afalacs les propostes -moltes d’elles de cullera, com toca a l’alta muntanya- del Celler d’en Toni -canelons de pollastre, vedella, porc i foie gras-, Kao Soldeu -nem vietnamita amb bolets i carn del Pirineu-, L’Isard -falsa terrina de conill de bosc escabetxat-, L’Era d’en Jaume -brou amb mandonguilles-, TOC Anyós -taco de costella de porc-, Odetti Bistró -fricandó de vedella-, Sottovoce -Sottovoce de cérvol i boletus-, Kokosnot -rilletes de porc-, Borda Raubert -mandonguilles amb bolets-, Pernilea –sandvitx de pernil ibèric- o Can Manel -cua de vedella guisada-. El punt dolç, necessari, el de la “torrija” de Pastisseria Sauleda i la fulla de tabac de Youcake by Estopiñán.

Amb cullera o amb les mans, el públic també ha gaudit amb els showcookings celebrats, les actuacions musicals i el divertiment de l’Aula Kids, on els ex Masterchef Sofía i Víctor han fet les delícies dels més petits. Entre altres temàtiques, els nens s’han entretingut elaborant crestes i coques andorranes o pastissos de fruita. “És increïble la passió dels nens per la cuina. Bon símptoma de país”, comentava la cuinera i propietària també de La Dramarie a Barcelona.

Un congrés amb futur

El Popular Andorra Taste ha posat el punt final a un congrés dual, amb una part professional i una altra popular. En la professional, fins a una quarantena de ponents, entre cuiners, restauradors i productors, han debatut i parlat sobre cuina d’alta muntanya, “la més sostenible, la que millor aprofita els aliments”, com comentava el xef francès Michel Bras, a qui el congrés va atorgar el seu reconeixement.

A més del mestre francès, van lloar la cuina d’altura cuiners com Oriol Castro (Disfrutar), Nacho Manzano (Casa Marcial), Francis Paniego (el Portal), Ana Ros (Hiša Franko) o Rodolfo Guzmán (Boragó), i van participar en l’elaboració del “Manifest d’Andorra per al futur de la cuina de muntanya”, que es presentarà quan acabin de signar-lo.

S’ha parlat de cuina d’altura de tot el món però s’ha personalitzat en la d’Andorra, “país amb un potencial increïble de creixement”, assegurava durant el congrés Manzano, “i que esperem comprovar en successives edicions d’aquest congrés. Treballarem perquè sigui així”, completava Budzaku. Assentien Pal, Besolí, Flinch… També Méndez, Grau, Matsuhisa, Kao…