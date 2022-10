L’espectacle MŪV del Cirque du Soleil ha generat un impacte econòmic al país d’uns 21 milions d’euros

L’espectacle MŪV del Cirque du Soleil ha generat un impacte econòmic general al país de 20,9 milions d’euros, unes xifres semblants a les que es van assolir el 2019, quan es va celebrar l’últim espectacle de la companyia canadenca abans de l’obligat parèntesi de dos anys a causa de la pandèmia.

Anant al detall, els ingressos d’enguany s’han incrementat un 18% gràcies a l’augment de la venda d’entrades i al creixement de les partides de marxandatge, patrocinis i de restauració. D’altra banda, les despeses logístiques s’han vist augmentades en un 31% per l’efecte de la inflació, els costos empresarials i el context econòmic mundial. Les despeses inherents al Cirque du Soleil s’han mantingut perquè es disposava d’un contracte signat des del 2019 per a les edicions traslladades al 2022 i 2023.

Malgrat aquests condicionants, els resultats obtinguts són positius ja que creixen els espectadors asseguts i es constata que l’espectacle del Cirque du Soleil continua sent un dels principals atractius turístics de l’estiu a Andorra, amb un 70% d’assistents atrets principalment per l’espectacle.

Així ho ha exposat avui el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, durant la presentació del balanç de l’espectacle MŪV davant del sector turístic i comercial del país.

Primera vegada amb totes les entrades de pagament

Aquesta era la primera ocasió en què el total de les entrades de l’espectacle eren de pagament, tant les assegudes (que oscil·laven entre els 20 i 25€) com les de peu (a 5€). A més, la capacitat de cada una de les funcions va ser d’unes 4.500 persones.

En aquesta edició, un total de 83.408 persones han assistit a les funcions del Cirque du Soleil amb una ocupació global del 86%. D’entrades assegudes se n’han venut 61.813, el que suposa una ocupació del 96% mentre que de les dempeus l’ocupació ha estat del 65%, un percentatge inferior respecte altres edicions, però previsible al ser, per primera vegada, de pagament.

En aquest sentit, la voluntat d’enguany era posar en valor l’espectacle i, per això, la totalitat de les entrades eren de pagament. L’èxit de la venda d’entrades assegudes, amb un dels percentatges més elevats de totes les edicions del Cirque du Soleil, constaten la voluntat d’apostar per un creixement del nombre d’entrades assegudes de cara a l’espectacle de l’any que ve.

Més despesa mitjana per persona i augment de la pernoctació mitjana

La majoria del públic assistent a l’espectacle procedia d’Espanya, en concret el 75,5% dels espectadors seguit d’un 16,3% d’andorrans, un 6,5% de francesos i un 1,7% d’altres nacionalitats.

Un dels aspectes més importants a destacar és l’increment d’espectadors que pernocten (un 88%) i l’augment de la pernoctació mitjana dels espectadors que per primera vegada ha crescut passant de 2,3 nits a 2,6 nits enguany.

De fet, el 70,2% dels espectadors afirma que el principal motiu de visita al país ha estat veure l’espectacle del Cirque du Soleil i aprofitar bona part de la seva estada per a realitzar altres activitats. Enguany hi ha hagut un augment dels turistes que han realitzat excursions per llacs, refugis i parcs naturals; per a descobrir Andorra en general; anar a Caldea o Inúu i també, visites a pobles a pobles i centres històrics.

Com a resultat, la despesa mitjana per persona i dia també ha crescut un 5,2% i ha passat dels 117,40 euros al 2019 als 123,45 euros al 2022, un augment que vist el context econòmic internacional, és un indicador destacable ja que evidencia que l’espectador que assisteix al Cirque du Soleil té més capacitat adquisitiva que en l’edició anterior.

MŪV, un espectacle immersiu i… el 2023: desè aniversari

La música electrònica i un escenari amb una visió en 360 graus han estat algunes de les novetats més destacables de la proposta 2022 del Cirque du Soleil que es va celebrar del 2 al 31 de juliol a l’aparcament de Prada Casadet d’Andorra la Vella.

La il·luminació, el so i la visibilitat de l’escenari juntament amb el procés de reserva i l’atenció rebuda són alguns dels aspectes més ben valorats pels enquestats. En concret, el públic ha valorat amb un 8,3 sobre 10 aquest espectacle.

Una de les novetats d’aquesta edició, en comparació amb les anteriors, era la constant interacció que els artistes realitzaven amb el públic, fent que els propis espectadors es sentissin protagonistes.

El 2023 farà deu anys de la col·laboració d’Andorra i el Cirque du Soleil, una bona ocasió per a crear un esdeveniment completament nou i sorprenent.