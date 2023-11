L’espectacle musical “Buffa!!!” tanca el projecte educatiu de 2023

Cartell de l’espectacle familiar Buffa!!! (ONCA)

El Govern d’Andorra i una entitat financera del país, patrons de la Fundació ONCA, tanquen el projecte educatiu 2023 amb l’actuació Buffa!!! de la companyia BadaBotó. Un projecte que té com a objectiu formar els més petits en el món musical i fer viure la música en família.

L’espectacle infantil se celebrarà el dissabte, 2 de desembre, al Teatre Comunal d’Andorra la Vella. La companyia durà a terme dos passis, a les 11 i a les 12 hores. Buffa!!! està recomanat per a infants de 0 a 6 anys i té una durada de 40 minuts. Les entrades ja són a la venda a través del web www.onca.ad, a un preu de 12 euros per unitat familiar d’un màxim de 4 persones.

Buffa!!! és un espectacle musical de mitjà format amb cinc intèrprets en escena, 4 músics i una ballarina, creat per a transmetre valors a través de l’experiència artística dalt de l’escenari, la música, el moviment i les aventures dels protagonistes. Com ens expliquen Anna Vega i Marta Canellas, cocreadores de l’espectacle: “Buffa!!! ens convida a endinsar-nos en la màgia del bosc on viu l’entremaliat follet Nap Buf. Ell ens acompanyarà a conèixer els seus amics i a viure aventures plegats. Un espectacle sensorial on la música en directe, la dansa i la comunicació amb el públic són protagonistes i que ens submergeix en una atmosfera plena de sorpreses i emocions”

La música, interpretada en rigorós directe per Anna Vega (piano, clarinet, flauta de bec i percussió corporal), Marta Canellas (violoncel), Xavier Jo (percussió corporal) i Marisa Badia (flauta), està acompanyada per l’actuació de la ballarina Laura Bataller que interpreta el personatge Nap Buf, un follet molt entremaliat i un xic despistat.

La Fundació ONCA compta amb la col·laboració del Comú d’Andorra la Vella.