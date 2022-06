L’espectacle medieval “Cercamón” compleix el 25è aniversari de la seva estrena

El dia 11 d’agost de 1997 s’estrenava a les ruïnes de l’antic priorat de Costoja, a la vall de Castellbò, l’espectacle medieval Cercamón, basat en la novel·la del mateix títol de l’escriptor Lluís Racionero (La Seu d’Urgell, 1940 – Barcelona, 2020). L’obra, dirigida per Jordi Llop i interpretada per una quinzena d’actors i actrius amateurs de l’Alt Urgell i Andorra, s’havia d’haver d’estrenat el dia anterior, però un intens xàfec d’aigua, que va caure a l’hora que s’havia de fer la representació, ho va impedir.

Vint-i-cinc anys després, Cercamón 2022 es disposa a celebrar-ho amb dues representacions, els dies 19 i 20 d’agost vinent, que faran una mirada retrospectiva a la història de l’espectacle. Les dues sessions tindran novament per escenari les ruïnes de Costoja, el lloc on van ser enterrats el vescomte Arnau de Castellbò i la seva filla Ermesenda i on Lluís Racionero clou la seva novel·la.

L’obra estarà dirigida per Irina Robles i produïda per Puc Fer Teatre, amb el finançament i el suport de l’EMD Vila i Vall de Castellbò, l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i la col·laboració de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la Diputació de Lleida.

Des de l’organització s’està treballant també en tres projectes commemoratius dels 25 anys de Cercamón: una exposició, una publicació i un vídeo.

Cercamon ha tingut tres escenaris diferents: Costoja, Vilamitjana i Castellbò. A Costoja es va representar entre els anys 1997 i 2002. El 2003 es va traslladar al poble de Vilamitjana, on hi va romandre ininterrompudament fins el 2013, per a tornar a Costoja el 2014 i el 2015. L’any següent, el 2016, es va fer a Castellbò. A partir d’aleshores, es va passar a escenificar cada dos anys, novament a Costoja, tot i que, a causa de la pandèmia, les representacions del 2020 es van haver d’ajornar fins al 2021.

De Cercamón se n’ha fet diverses versions amb l’objectiu que cada any sigui diferent a l’anterior, tot i mantenir la fidelitat a l’esperit de l’original. D’aquesta manera s’han anat afegint incentius tant als actors i les actrius com al públic, una bona part del qual repeteix cada any. Aquesta ha estat una constant per als tres directors que ha tingut obra: Jordi Llop (1997-2010), Alfons Casal (2011-2016) i Irina Robles (des de 2018).

Al llarg d’aquests vint-i-cinc anys, més de dues-centes persones han participat activament a Cercamón, entre actors, músics, cantants, tècnics i personal de suport. Aquesta dada posa de manifest el caràcter popular i obert del projecte i el seu arrelament al territori. Una altra xifra destacable és la suma del nombre d’espectadors, que supera els sis mil. Tot plegat ha convertir aquest espectacle en un referent de la programació cultural d’estiu al Pirineu.

Ara s’està dins del termini d’inscripcions d’actors i actrius, que conclourà el 4 de juliol. Es tracta d’una convocatòria oberta a tothom que tingui inquietuds teatrals, encara que no disposi d’experiència. Els assajos començaran el 5 de juliol i es faran tres dies a la setmana, de dimarts a dijous, en horari de 20.30 a 23 hores.