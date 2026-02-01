L’espectacle “Jo dic mai més” aterra a la Seu en el marc de l’exposició “Refugiats. Andorra: país d’acollida”

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell, a través de Cultura la Seu i l’Espai Ermengol – Museu de la Ciutat, programa l’espectacle multidisciplinari “Jo dic mai més” el dijous, 5 de febrer, a les 21 hores, als Cinemes Guiu. La representació s’emmarca dins del conjunt d’activitats culturals vinculades a l’exposició Andorra: país d’acollida, actualment present a la ciutat.
“Jo dic mai més” és una proposta escènica que combina teatre, videoart i música, creada i interpretada per Ferran Castells i dirigida per Teresa Devant. L’obra parteix de testimonis reals de persones que van viure l’exili durant la Guerra Civil Espanyola, tot establint un paral·lelisme amb les realitats actuals de les persones refugiades i convidant a la reflexió sobre les conseqüències humanes dels conflictes armats.
La funció a la Seu d’Urgell s’inscriu dins d’un projecte cultural i de memòria històrica que connecta l’experiència escènica amb l’exposició Andorra: país d’acollida, posant en valor el paper dels territoris d’acollida i la importància de preservar i transmetre la memòria de l’exili.
El mateix dijous, 5 de febrer, al matí, tindrà lloc una funció escolar, ja concertada i no oberta al públic general, adreçada a alumnes de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat dels centres educatius de la zona. Aquesta activitat forma part del programa pedagògic que acompanya tant l’obra com l’exposició, elaborat específicament d’acord amb el currículum docent d’aquests nivells educatius.
El programa pedagògic utilitza el teatre i les arts escèniques com a eina educativa per a fomentar la reflexió crítica, el treball de la memòria històrica i la sensibilització envers els drets humans, apropant l’alumnat a les realitats de l’exili i el desplaçament forçat.
“Jo dic mai més” és una producció de Lazzigags Produccions, amb el suport de l’ICEC i el Govern d’Andorra, i forma part del programa cultural Refugiats, reconegut amb el Primer Accèssit en la categoria de Patrimoni dels Premis El Temps de les Arts 2023.
Amb aquesta proposta, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell reafirma el seu compromís amb la cultura, la memòria històrica i l’educació com a eines de cohesió i sensibilització social.