L’espectacle itinerant ‘Fiers à Cheval’, torna el dilluns 7 al Poblet de Nadal

A les 17 hores reobre el Mercat de Nadal, que encara el segon cap de setmana del Poblet, i que estarà en funcionament de manera excepcional també dilluns i dimarts coincidint amb el pont de la Puríssima.

El Mercat estarà obert avui de les 17 a les 20 h i demà divendres, de les 17 a les 21 hores. Entre el dissabte i el dimarts es podrà visitar entre les 11 i les 21 hores.

A l’oferta comercial se sumen aquests dies els concerts de la 5a Mostra de Nadales d’Andorra a la glorieta de la plaça del Poble, en els quals participen formacions del país. Demà divendres hi ha les actuacions d’Odara (18 h) i de The Scarlett Brotherhod (19 h), dissabte serà el torn d’Els Pali (18 h) i Think Twice (19 h) i diumenge, Old School (18h ) i La Pecera (19 h).

També hi haurà l’espai dedicat a la gastronomia, amb diverses propostes de cuina per emportar. A causa de les restriccions sanitàries no està permès ni menjar ni beure al recinte del Mercat. El mediàtic Josep Maria Kao, xef expert en cuina oriental del restaurant Kao Soldeu, torna un any més a participar al Mercat de Nadal preparant les seves especialitats com el wok, els udon i el brou xinès.

Un dels elements més destacats d’aquests dies serà, d’altra banda, l’espectacle itinerant de gran format que recorrerà dilluns a la tarda, a partir de les 18.30 h, l’avinguda Meritxell des del carrer de la Unió fins a la plaça Príncep Benlloch. En aquesta ocasió, la companyia francesa des Quidams porta per quart any consecutiu el muntatge Fiers à Cheval, protagonitzat per un grup de cavalls blancs lluminosos i que ja s’ha convertit en tot un element identificatiu del Poblet de Nadal.

Les activitats gratuïtes infantils continuen en marxa i es concentren en diversos espais. D’una banda, la plaça Guillemó acull l’Oficina de Correus Màgica regentada per un grup de menairons i on els infants podran dipositar les cartes que adrecin al Pare Noel i els Reis, que està oberta cada dia fins al 5 de gener entre les 17.30 i les 20 hores. Per l’altra, el Parc de Nadal ubicat a l’antiga caserna de Bombers -amb les atraccions de l’Arbre de Nadal màgic i el trenet Megabross-, i la nòria, a la plaça de la Rotonda.

El programa complet es pot consultar en línia a andorralavella.ad/nadal.