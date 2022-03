L’espectacle de poesia sonora, Non Muttum, d’Eduard Escoffet, la proposta pel Dia mundial de la poesia

El Comú d’Encamp i el Govern d’Andorra organitzen des de fa anys de forma conjunta l’acte de commemoració del Dia mundial de la poesia. La proposta d’enguany es basa en un espectacle de poesia sonora, del poeta Eduard Escoffet, que tindrà lloc el proper 21 de març a la sala de teatre de La Valireta

Non Muttum és un recital poètic que desborda els límits textuals i sonors de la poesia tradicional. Acompanyat únicament de la veu, uns quants objectes, cassets i les bases enregistrades dels poemes, Escoffet ofereix un ampli ventall de treball amb la veu, el cos i l’espai per fer més accessible un tipus de poesia que vol superar les fronteres lingüístiques i la idea que la poesia és només per a públics reduïts.

El poeta Eduard Escoffet ha practicat diversos vessants de la poesia (poesia visual, escrita, instal·lació, poesia oral i acció poètica), tot i que ha centrat el seu treball en la poesia sonora i el recital en directe. Ha publicat els llibres de poesia Gaire, El terra i el cel, Menys i tot, i el llibre d’artista Estramps.

L’acte comptarà també amb la participació dels Voluntaris per la llengua i dels alumnes del col·legi María Moliner que obriran la vetllada amb un recital de poesia. Els aprenents de català del programa de Voluntariat per la llengua recitaran a Josep M. Capdevila, David Esteve i Bruna Generoso, autors premiats en el Concurs de poesia Miquel Martí i Pol, organitzat per la Biblioteca Pública del Govern, i els alumnes del col·legi María Moliner recitaran poemes d’Albert Ruiz Feijóo, Elena Aranda, Meritxell Cornella i Joan Ramon Marina, premiats en el mateix concurs.

L’acte tindrà lloc a les 19.30 h a la sala de teatre de l’espai cultural de La Valireta d’Encamp. L’entrada és gratuïta però cal reservar plaça a biblioteca@encamp.ad