L’espàrring amb gossos

Espàrring és un concepte anglès que significa “combat”. Malauradament aquestes pràctiques il·legals que es duen a terme amb gossos, no tenen més objectiu que el simple plaer o una finalitat econòmica. Aquestes baralles clandestines han estat denunciades de manera continuada per entitats animalistes i no són una cosa nova, sinó que és una activitat habitual que se celebra des de fa molt temps en algunes “cultures”.

Per a dur-les a terme, s’han hagut d’ensinistrar prèviament als animals, sotmetent-los a tota mena d’aberracions i maltractaments com: pallisses, cops, burxades, subministrament de drogues, esteroides o hormones, dietes especials (o per contra deixar-los sense menjar,…) mentre que alhora, se’ls obliga a fer exercicis físics intensos com córrer durant una hora per la sorra de la platja o més de vuit hores per tota mena de terrenys, pujar i baixar escales repetidament o penjar-se de la mandíbula d’un pneumàtic de cotxe el màxim temps possible, tot per a augmentar la resistència, la mossegada i la força.

Aquests gossos se solen aconseguir bé mitjançant l’adopció en centres d’acolliment o són robats directament del carrer o en els mateixos domicilis, aprofitant les distraccions dels seus propietaris. Si la vida i el destí d’aquests gossos és atroç (cal recordar que a més dels maltractaments, un dels dos gossos de la baralla sempre acaba morint), la sort que corren els gossos denominats “carnada” són encara pitjors.

Són gossos, normalment de grandària petita o mitjana que s’usen com a “esquer” per als gossos que més tard competiran. Arrestar als infractors sol ser complicat, perquè les baralles solen realitzar-se en naus o edificis de la perifèria i està molt controlat el seu accés. Per això, l’única cosa que podem fer, és denunciar a les autoritats davant qualsevol indici de maltractament animal o si sospitem d’aquesta mena d’accions.