L’espanyol, Juan David Toro Martín, guanya el Solo Sax 2026

El jove andalús de 25 anys, Juan David Toro Martín, guanya la dotzena edició del concurs Solo Sax Competition de l’Andorra Sax Fest 2026. Toro va començar a tocar el saxòfon a l’edat de 10 anys i al cap de tres anys, inicia els seus estudis professionals, treballant amb els professors Luis Hidalgo Carrillo i Miguel Ángel Enamorado, a Sevilla. Es va graduar al Conservatori de Granada l’any 2023, sota la tutela del professor Javier Linares Leyva.
Al llarg de la seva carrera musical ha rebut nombrosos premis, sobretot a Andalusia. A més, ha actuat com a saxofonista convidat amb l’Orquestra Ciudad de Granada i a la Jove Orquestra Simfònica de Granada.
A part de conèixer el guanyador del Solo Sax 2026, la gala de dissabte també ha servit per a celebrar la quarta edició dels Sax Awards, uns guardons que premien entitats, persones i institucions que fomenten el coneixement del món del saxòfon.
Quarta edició dels Sax Awards
Com ja és tradició, l’encarregat de presentar la gala dels Sax Awards ha estat Tomás Jerez, saxofonista, membre del jurat del Solo Sax i un habitual col·laborador de l’Andorra Sax Fest.
El primer guardó de reconeixement a la difusió del saxòfon ha estat per a Aurelia Saxophone Quartet. Durant més de tres dècades, ha estat un dels quartets de saxòfons més respectats i influents del món. Des dels seus inicis a Amsterdam, el conjunt va construir una carrera internacional, actuant en nombrosos escenaris i esdevenint una referència per a saxofonistes d’arreu. Una de les grans aportacions de l’Aurelia Quartet ha estat la seva visió del quartet de saxòfons com un veritable conjunt de música de cambra. Han aportat l’esperit dels grans quartets de corda al saxòfon, interpretant i enregistrant música amb serietat i profunditat artística. Les seves interpretacions han demostrat que el quartet de saxòfons podia situar-se amb orgull al costat de les grans tradicions de la música de cambra.
Al mateix temps, han contribuït a ampliar el repertori del saxòfon. A través de noves obres, transcripcions creatives i nombrosos enregistraments, han obert nous camins i han inspirat molts dels quartets que han vingut després.
A part de l’Aurelia Saxophone Quartet, també ha estat guardonat Arno Bornkamp, qui, durant dècades, ha estat una de les veus més respectades del món del saxòfon clàssic.
Un dels aspectes més remarcables és la seva personalitat inconfusible. Quan Arno Bornkamp toca, se’l reconeix gairebé immediatament — el seu so, el seu fraseig, la seva veu musical. Fins i tot sense presentació, se sap qui està interpretant. Aquesta individualitat, aquesta identitat musical clara, és realment poc freqüent i potser una de les qualitats que el defineixen com a artista.
La seva contribució va molt més enllà dels escenaris i de la seva extensa discografia. Com a professor, Arno ha guiat generacions de saxofonistes amb generositat, intel·ligència i una dedicació autèntica. A través de la seva tasca docent, ha contribuït a formar músics que avui actuen, ensenyen i inspiren arreu del món.
També ha estat un ferm defensor del repertori de saxòfon clàssic, col·laborant amb compositors, promovent noves obres i ajudant el nostre instrument a continuar creixent artísticament.
Premis del Solo Saxo d’alt nivell
La final ha estat molt disputada i se l’ha endut l’andalús Juan David Toro Martín, després li han seguit: el japonès Takaya Minami, l’espanyol Javier Janeiro Sánchez, l’hongarès Kristof Havasi i els russos, Arsenii Budanov i Sofiia Petrash.
El guanyador del Solo Sax s’endu 8.000€, un saxòfon Selmer, les despeses pagades d’una setmana i recital de saxòfon i piano durant l’Andorra Sax Fest 2027. A més, també participarà al Classicand 2027 i serà membre del jurat al Concurs Youth durant l’Andorra Sax Fest 2027.
El segon premiat s’emporta 5.000€ i la participació al recital de saxòfon i quartet de corda durant el cicle de concerts Colors de Música d’Escaldes-Engordany al juliol/agost del 2026.
Per la seva part, el tercer premiat rep 4.000€ i el quart, cinquè i sisè reben 2.000€.
Amb la gala d’aquest dissabte es posa punt i final a l’Andorra Sax Fest 2026 i s’acomiada fins l’any que ve.