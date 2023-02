L’Espai Municipal de Dansa de la Seu ofereix activitats formatives i de participació comunitària

Cartell anunciant una de les activitats que organitza l’Espai de Dansa de la Seu (Ajuntament de la Seu)

L’Espai Municipal de Dansa de la Seu d’Urgell ha arrencat aquest any 2023 amb una àmplia programació centrada tant en la formació com en la participació activa en diferents actes que celebrarà la ciutat fins a finals de curs.

Així, el pròxim divendres 17 de febrer s’iniciarà el taller ‘Alquímia, Cos Espais (improvisació i contacte)’, de dansa contemporània per a adults, de les 18:30 a les 20:00 hores, una classe oberta a tothom que vulgui experimentar, gaudir i aprendre d’aquesta disciplina. Constarà de 12 sessions i serà impartida per Isabel Fernández Armenta.

També aquest mes de febrer, l’Espai Dansa participarà a la Rua de Carnestoltes, a proposta del grup jove d’aquest espai, les responsables de la decoració de la carrossa i de crear la coreografia per a aquesta ocasió. “Aquesta participació a la rua respon, a més de ser una activitat lúdica i festiva, al treball de valors educatius i socials tan importants com, el treball en equip, la cohesió de grup, la Il·lusió i la motivació per a la dansa i tot el que aquesta activitat aporta a la formació de la personalitat de tot l’alumnat”.

El pròxim mes de març, l’Espai Dansa seguirà amb la formació de hip-hop a càrrec de Marcos Martínez, que tindrà lloc dissabte 11 de març. Aquesta formació es portarà a terme en dos grups d’edat, un de 6 a 11 anys, de 10:00 a 11:30 hores, i l’altre, per a nois i noies a partir de 12 anys, d’11:30 a 13:00 hores.





DansaArt

Una novetat d’aquest curs és el nou projecte pedagògic DansaArt, on es creuaran l’art i la dansa. “L’objectiu d’aquest projecte és descontextualitzar la dansa de les sales de ball per a incorporar-les dins el discurs artístic i professional de les sales d’exposició. Així, les exposicions d’art serveixen com a recurs per al ball i al mateix temps esdevenen escenari”.

Aquest projecte el portaran a terme els alumnes de 1r curs de batxillerat artístic de l’Institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell, sota la tutoria de Maria José Bolinches, on hauran de plasmar el moviment a través de les arts plàstiques amb tècnica lliure. Concretament, en la inauguració de l’exposició ‘Art en moviment’, que tindrà lloc dimarts 21 de març, a les 19:00 hores a la sala la Cuina, es podrà gaudir d’una mostra de dansa contemporània en directe de la mà del grup jove de l’Espai de Dansa. “Un projecte que ens il·lusiona especialment i que té per objectiu introduir i apropar el llenguatge del moviment i la dansa contemporània al públic més jove”.





‘Balla’m una poesia’

‘Balla’m una poesia’ és un altre projecte nou que inicia l’Espai Municipal de Dansa, juntament amb Ramon Besora, autor dels poemes musicats que es treballaran per a l’ocasió. “La complicitat que vam tenir des del primer moment de conèixer-nos i la facilitat per a entendre’ns és el que ens ha animat a començar aquest nou projecte que combina música, dansa, lectura i art. Una combinació molt màgica”.

Es tracta d’una interpretació en dansa, amb un grup de ballarins i ballarines, de poemes musicats de Ramon Besora, que alhora es podran escoltar en directe de la mà dels cors i solistes de l’aula de cant de l’Escola Municipal de Música dins d’una escenificació creada pels alumnes de l’Espai Municipal d’Art. “L’objectiu és apropar el llenguatge de la dansa des d’un escenari singular i de proximitat per als ciutadans i ciutadanes, com són les biblioteques públiques, un projecte on es fa difusió de les arts escèniques i performatives”.

Aquestes coreografies es podran veure al pati de la biblioteca de Sant Agustí, el dia de Sant Jordi, diumenge 23 d’abril, diada de Sant Jordi.

Es tracta d’un projecte interdisciplinar organitzat conjuntament amb el propi poeta, la Biblioteca Sant Agustí i l’alumnat entre 7 i 11 anys de l’Escola Municipal de Música, de l’Espai Municipal de Dansa i de l’Espai Municipal d’Art.





Dia Internacional de la Dansa

El plat fort de la programació de l’Espai Municipal de Dansa de la Seu d’Urgell tindrà lloc els dissabtes 22 i 29 d’abril amb la commemoració del Dia Internacional de Dansa.

Per al dissabte 22 d’abril s’ha organitzat una sessió fotogràfica, a càrrec de MW Fotografia, especialitzada en dansa i arts escèniques, que tindrà lloc en diferents espais emblemàtics de la Seu amb la participació de l’alumnat de l’Espai de Dansa.

També per al dissabte 22 d’abril, de 16:00 a 17:30 hores, es realitzarà una Masterclass de hip-hop, d’una hora i mitja de durada, a càrrec de dos ballarins del grup Brodas Bros, a l’Espai Municipal de Dansa. Aquesta masterclass s’adreça a nens i nenes a partir de 9 anys d’edat. L’activitat és gratuïta, amb aforament limitat, i tindrà preferència l’alumnat de l’Espai Municipal de Dansa a l’hora de reservar plaça.

Seguidament, a les 19:00 hores, es podrà gaudir de l’espectacle ‘Hypstory’, a càrrec dels Brodas Bros a la sala Sant Domènec. Es tracta d‘un espectacle que apropa als joves al món de la dansa i fa participar al públic de manera lúdica i didàctica. Hipstory explica la història del hip-hop tant de la dansa com de la música des de 1960 fins a l’actualitat.

El gruix de la programació per a commemorar el Dia Internacional de Dansa se celebrarà, però, el dissabte 29 d’abril, a partir de les deu del matí a la plaça de les Monges, on es portaran a terme diferents tallers i masterclass de dansa en família, dansa contemporània, urban, salsa cubana, swing i una flashmob que organitzarà l’Espai Municipal de Dansa.

Per a aquesta flashmob es convida a tothom que vulgui sumar-se a aquesta celebració activa de la dansa presentant-se simplement a la cita, sense cap altre requisit que la intenció de gaudir plenament del ball.

Al respecte, des de l’Espai Municipal de Dansa es fa una crida a associacions, entitats, col·lectius, escoles, entre altres col·lectius, a sumar-se a participar a la celebració del Dia Internacional de la Dansa. Es poden fer arribar propostes abans del divendres 24 de febrer a: espaidansa@aj-laseu.cat “És un dia per a compartir la passió per la dansa en tota la seva diversitat i una ocasió per a aproximar-la a tothom i fer-la més visible”.





Fi de curs

Per a finalitzar el curs, se celebrarà el Festival de Dansa, el dia dissabte 27 de maig, a les 18:00 hores, al teatre del col·legi La Salle, amb la participació de tot l’alumnat.