L’Espai Municipal de Dansa de la Seu d’Urgell ho té tot a punt per a iniciar curs 2022-2023

L’Espai Municipal de Dansa (EMD) de la Seu d’Urgell iniciarà el nou curs 2022-23 el dilluns 3 d’octubre, amb moltes novetats i amb un total d’una vuitantena d’alumnes matriculats. Des de la direcció del centre es manifesta que “volem agrair a cada alumne que aquest any segueix a l’Espai Municipal de Dansa, així com als nous alumnes que comencen aquest any i que volen gaudir aprenent dansa”.

La novetat que presenta aquest nou curs és el canvi en el format de les classes que en lloc de dues sessions setmanals d’una hora, es farà una sola sessió setmanal d’una hora i mitja, mentre que l’alumnat de P3 i P4 seguiran amb una hora setmanal.

Val a dir que la nova tarifació està vinculada al nou model pedagògic, la nova oferta formativa i en donar resposta a les necessitats de les famílies que van fer arribar mitjançant una enquesta de satisfacció que se’ls hi va enviar al finalitzar el curs passat.

Les disciplines que s’impartiran aquest curs a l’EMD són: dansa jazz i dansa creativa, que impartirà la directora, Eva Franquesa; i dansa contemporània que impartirà Noah Domínguez. Com a formació complementària s’impartiran tallers i cursos de ioga, Lindy Hop-Swing, Salsa Cubana i roda casino, Jazz, Hip Hop i Clàssic&Puntes.

“La finalitat de l’Espai Municipal de Dansa és acostar la dansa a tothom, petits i grans, amb una missió: formar a l’alumnat perquè la dansa sigui una forma de viure i d’expressió, i amb la visió d’esdevenir un espai de referència a la Seu”, s’afirma des de la direcció de l’EMD.

Des de l’EMD es promouen col·laboracions i activitats paral·leles per tal que els alumnes portin a la pràctica, en directe i en un escenari, tot el treball adquirit al llarg de la formació.

Els tallers i cursos

El curs de ioga “La Dansa dels Xacres: Energia en Moviment”, tindrà la seva primera sessió el dia 7 d’octubre, i serà oberta a tothom. Constarà de 8 sessions d’una hora i mitja, els divendres de 18:30 a 20:00 hores.

A més a més, el dijous 20 d’octubre començarà el taller d’Iniciació al Lindy Hop-Swing, que constarà de 12 sessions d’una hora, tots els dijous de 20:00 a 21:00 hores.

Per al dissabte 5 de Novembre, l’EMD té preparada una Masterclass de HIP HOP amb Marcos Martínez, ballarí i coreògraf de Barcelona, amb l’objectiu de seguir amb aquesta formació un dissabte al mes.

L’EMD també té nous projectes i col·laboracions per a aquest curs 2022-23 com “Balla’m un llibre, un conte o un poema” amb col·laboració amb la Biblioteca Sant Agustí, i l’altre projecte pedagògic “Dansart, allà on es creuen l’art i la dansa”, que realitzen alumnes de Batxillerat Artístic de l’institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell.

Com el curs passat, l’EMD celebrarà el Dia Internacional de la Dansa, el dissabte 29 d’abril de 2023, amb una gran sorpresa.

Per a finalitzar el curs, se celebrarà el Festival de Dansa, en data encara per determinar.

Al web i a Instagram es pot trobar tota la informació amb els horaris per a aquest curs, així com l’enllaç per a poder fer la matrícula.

D’altra banda, per aquest curs 2022-23 s’ha dissenyat una bossa de roba molt pràctica. També es disposarà de la pròpia col·lecció de roba, no obligatòria, que es pot encarregar a la botiga TOT ESPORTS fins el 30 de setembre, i consta de legging, short, samarreta i dessuadora negra.