L’Espai Municipal de Dansa de la Seu, a punt d’iniciar el curs

Cartell de dues de les disciplines de dansa que ofereix l’EMD (Aj. la Seu)

L’Espai Municipal de Dansa (EMD) de la Seu d’Urgell iniciarà el nou curs 2023-2024 el proper dilluns 18 de setembre amb moltes novetats i amb un total d’un centenar d’alumnes matriculats. Des de la direcció es manifesta que “tornem al curs 23/24 amb més dansa que mai, amb molta il·lusió i ganes de retrobar-nos amb el gran nombre d’alumnat que segueix amb nosaltres i amb moltes ganes de conèixer als nous alumnes que comencen aquest nou curs i que volen gaudir aprenent dansa”.

L’increment d’alumnat matriculat ha fet que actualment hi hagi un total de set grups on no queda plaça, “un fet que ens omple de satisfacció, il·lusió i, sobretot, molta responsabilitat, no podem estar més contents d’aquest èxit en aquests darrers dos anys”.

Per la seva part, la regidora responsable de l’Espai Dansa, Christina Moreno, manifesta que “la dansa és una aposta amb molt potencial sobre l’expressió, el moviment i consciència del propi cos i, la gestió emocional. Una activitat que aporta benestar psicològic i social i, incideix molt positivament sobre el desenvolupament holístic del nen i adolescent”.

Moreno vol fer arribar els millors desitjos per a totes i tots els alumnes que aquest curs, gaudiran de l’espai dansa. I alhora agraeix a tots els professionals que faran possible aquesta gran experiència vital.





Grups amb places disponibles

Val a dir que hi ha grups amb places disponibles. Concretament els tres grups on hi ha places vacants, durant la segona quinzena de setembre, hi haurà portes obertes per a tothom qui vulgui i iniciar-se en el món de la dansa.

– Grup 6 (11-12 anys): Dimecres de 18 a 19.30h. (4 places disponibles)

– Grup 7(13-16 anys): Dimarts de 20 a 21.30h. (4 places disponibles)

– Grup 8 (adults): Dimecres de 19.30 a 21h. (5 places disponibles)





Les disciplines

Les disciplines que s’impartiran aquest curs a l’EMD són la Dansa Jazz, la Intro Dansa (pels més menuts) i el Ballet Fit, que impartirà la directora, Eva Franquesa; Urban (Hip Hop, Sexystile, Dancehall, Commercial, New Style..), a càrrec de la Paula Martin i la Dansa Contemporània que impartirà Noah Domínguez, com a formació complementària mensualment per a poder créixer com a ballarins i ballarines d’aquesta disciplina d’art emocionant.

Per aquest motiu, el proper dissabte 30 de setembre, s’ha organitzat una master class gratuïta de dansa contemporània per a tothom que desitgi provar-ho, adreçat a persones a partir de 12 anys, que vulguin experimentar noves sensacions i moviments corporals.

Com a novetat d’enguany s’introdueix el Ballet Fit a les classes, disciplina que suposa la fusió entre la tècnica de la dansa clàssica i el fitness, es treballa la força, la coordinació, la tonificació, l’equilibri i la flexibilitat. També com a novetat s’incorpora aquest curs la Bachata, com a classes regulars durant tot el curs, els dilluns de 20 a 21.30h dirigit als adults (+18), que impartirà Paula Martin. Els dilluns 18 i 25 de setembre es faran dues classes obertes de 20 a 21h per a tothom qui vulgui provar-ho.

“La finalitat de l’Espai Municipal de Dansa és posar en valor projectes artístics i facilitar a totes les persones, infants, joves i adults que puguin gaudir de la dansa. Formar a l’alumnat perquè la dansa sigui una forma de viure i d’expressió, i amb la visió d’esdevenir un espai de referència a la Seu”, s’afirma des de la direcció de l’EMD.

“Per a assolir aquests objectius és necessari poder portar a terme col·laboracions en la impartició de la dansa i poder realitzar propostes artístiques i d’activitat cultural fora de l’EMD, per això seguirem amb els diferents projectes pedagògics que vam engegar el curs passat, com són DANSART, allà on es creuen l’art i la dansa”.

També des de l’Espai Dansa se seguirà amb projectes interdisciplinaris, mantenint la bona sintonia i connexió entre l’Espai Municipal d’Art, l’Escola Municipal de Música i la Biblioteca de Sant Agustí, i que els alumnes contribueixin a desenvolupar i enriquir el seu projecte de vida. Per aquest motiu s’està treballant amb un nou procés de creació amb una idea molt bonica amb l’escriptor Ramon Besora. “Amb l’ús de projectes interdisciplinaris ajudem a activar el treball en grup, les competències comunicatives i la cooperació”.

A banda, des de l’EMD es promouen col·laboracions i activitats paral·leles per tal que els alumnes portin a la pràctica, en directe i en un escenari, tot el treball adquirit al llarg de la formació.





Els tallers i cursos

Com a formació complementària i poder tenir coneixements d’altres disciplines de Dansa, l’Espai Municipal de Dansa també imparteix tallers i workshops. El primer que s’iniciarà serà el proper divendres, 22 de setembre, d’iniciació a la Salsa Cubana i Roda Casino, a càrrec de Marc Bravo, de 19.30 a 21h. El curs passat ja se’n va impartir un, aconseguint molt d’èxit de participació.

Com el curs passat, l’EMD celebrarà el Dia Internacional de la Dansa, dilluns 29 d’abril de 2023 i durà a terme també el Festival de Dansa al finalitzar el curs.

Al web i a Instagram “espai_dansa_laseu, es pot trobar tota la informació amb els horaris per a aquest curs, així com l’enllaç per a poder fer la matrícula.

D’altra banda, l’Espai Municipal de Dansa disposa de la seva pròpia col·lecció de roba, no obligatòria però recomanable, que es pot encarregar a la botiga TOT ESPORTS fins el 30 de setembre, i que consta de legging, short, top, samarreta, dessuadora negra i una bossa de tela negra.