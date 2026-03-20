L’Espai La Vansa organitza la segona edició de l’acció cultural “Reverdeix. Arts i Natura”

L’Espai la Vansa, a Sorribes, oferirà aquest cap de setmana la segona edició de ‘Reverdeix. Arts i natura’, una acció cultural creada amb l’objectiu de revitalitzar la Vall de la Vansa mitjançant un conjunt d’activitats obertes a tothom, que també volen ser un punt de trobada per a artistes, veïns i visitants.
El programa començarà aquest dissabte, 21 de març, al matí (10.30 h), amb un taller de cianotípia organitzat pel Taller Tartera de la Seu d’Urgell. El preu d’inscripció és de 10 euros. Ja a la tarda (18 h), tindrà lloc la inauguració de l’exposició ‘On el cel i la terra s’acaronen’, d’Elena Rafart. Tot seguit, a les 7 del vespre hi haurà amb un concert a càrrec de Dàfnia. I per a acabar, des de 2/4 de 9 del vespre s’oferirà un sopar popular que inclou un tastet de tapes de la Taverna de la Vansa.
El segon dia, diumenge 22, es durà a terme un taller de cant, amb Núria Cela, que començarà a 2/4 d’11 del matí. La inscripció té un preu de 15 euros i es pot confirmar a través del telèfon 623 17 90 62. Els detalls d’aquest conjunt d’actes de ‘Reverdeix’ es poden consultar al perfil de l’Espai La Vansa a Instagram.
Amb aquest conjunt d’actes, els organitzadors volen “celebrar l’equinocci de primavera, la vitalitat del territori” i el “reverdiment del paisatge i de totes les iniciatives culturals que floreixen” a la vall, amb la voluntat de “consolidant-se com una cita emergent dins el calendari cultural de l’Alt Urgell”. ‘Reverdeix compta amb el suport de l’Ajuntament de la Vansa i Fórnols i de l’Associació Reviure les Valls, en el marc d’una “aposta compartida per a dinamitzar culturalment el territori i reforçar els vincles comunitaris”.