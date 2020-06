L’espai Ingeni Coworking acull a AUTEA

L’espai de coworking i ecosistema d’emprenedoria, Ingeni Cw, i l’Associació d’Afectats d’Autisme d’Andorra, AUTEA, han signat avui un acord que permetrà a AUTEA gaudir de les modernes i atractives instal·lacions del centre de treball. L’espai, situat en un emplaçament molt cèntric a Andorra la Vella, ofereix espais de treball compartits, despatxos privats, sales de reunions i auditori per a conferències.

Des d’Ingeni Coworking es fa èmfasi en que aquesta és una iniciativa de responsabilitat social que es vol realitzar per ajudar a Associacions del país. El propòsit d’Ingeni Cw és que la seva activitat tingui un impacte positiu a la societat ajudant a transformar el seu model econòmic i ajudar a resoldre problemes socials i mediambientals. AUTEA, com associació que defensa els drets i dóna suport a persones afectades d’un trastorn de l’espectre de l’autisme i a les seves famílies, s’alinia amb aquest objectiu de col·laboració.

Des d’AUTEA es vol agrair a Ingeni Coworking l’oportunitat de desenvolupar la seva activitat social en un espai modern que fomenta valors com la col·laboració i la sostenibilitat, que tant encaixen amb l’Associació. Així com fer-ho envoltada d’empresaris i emprenedors, el que afavorirà, destaquen des d’AUTEA, nous intercanvis, aprenentatges i experiències innovadores i molt beneficioses per totes les parts.