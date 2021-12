L’espai Galobardes de Canillo acull més de 500 obres d’art

El Comú de Canillo ha inaugurat aquest dimarts l’espai cultural d’exhibició i custòdia de les obres de l’artista Francesc Galobardes, que ocupa 300 m² entre les zones de custòdia i exposició. L’Espai Galobardes es troba als baixos de l’Edifici del Telecabina de Canillo, i en total, des de l’estiu, s’hi han traslladat unes 524 peces de forma esglaonada i segura. L’habilitació, el trasllat i l’equipament, amb tot el que és necessari per a una correcta exposició de les obres i amb les pertinents mesures de seguretat, han anat a càrrec del Comú. L’acte d’inauguració, que ha comptat amb la presència de l’artista i de diferents autoritats comunals i nacionals, s’ha fet en un format reduït a causa de la pandèmia, seguint les instruccions i el protocol establerts des del Ministeri de Salut i el de Cultura.

L’Espai Galobardes ja és una realitat. El concepte es va començar a gestar el 2019, amb l’exposició ‘Canillo als ulls del paisatge andorrà’ al Palau de Gel. Va ser aleshores que es van iniciar les converses per posar en marxa el centre. De fet, la mostra amb la qual s’ha inaugurat l’espai és una ampliació d’aquella exposició. D’aquesta manera, les obres que s’hi exposen són paisatges de Canillo, que ordenades cronològicament ens plasmen l’evolució de la trajectòria de l’artista. L’exposició es mantindrà aproximadament sis mesos.

L’Espai Galobardes s’ha concebut perquè a més de ser una sala d’exposicions que porta el nom de l’artista, pugui ser un lloc de mostra i acollida d’altres artistes i expressions culturals del país i forans. Per això, servirà per impulsar i donar a conèixer l’activitat cultural en tots els àmbits. A més, amb la inauguració de l’Espai Galobardes i del Museu de la Moto el passat estiu, Canillo disposa d’un nou atractiu turístic i cultural, que suma més de 1.100 m² d’exposició al centre del poble. Això permet oferir un accés més fàcil als visitants, proper a la resta d’oferta del poble i lligat amb el nucli antic i amb l’accés a les pistes de Grandvalira a través del mateix edifici on se situen els dos equipaments.

Pel que fa a l’exposició de les obres, i atenent a la important xifra d’aquestes, no totes seran exposades simultàniament. Aquelles no exposades seran emmagatzemades en dependències comunals especialment habilitades a un lloc de custòdia habilitat tècnicament que acull gran part de les obres de l’artista. La voluntat de les dues parts és que l’Espai Galobardes mantingui un nivell de rotació suficient d’obres, amb l’objectiu que sigui dinàmic i permanentment atractiu al públic.

D’aquesta manera, els quadres aniran canviant, i es crearan exposicions temporals, que també podran ser d’altres autors, o de diferents tècniques artístiques, segons necessitats del mateix Comú. L’objectiu sempre ha estat fer un equipament dinàmic, en col·laboració amb la família Galobardes, fent que se sentin partícips del vincle amb el Comú.

La gestió general de l’equipament anirà a càrrec directament de la corporació, que ha creat una comissió tècnica per tal de fer el seguiment del funcionament de “l’Espai Galobardes“, així com de les exposicions temporals i activitats que es programin.

Aquest equip està format pel Cap del departament de la Comissió de dinamització Turística i Cultural, Francesc Oriol, i per Josep Maria Ubac, persona delegada per la família Galobardes. Així serà l’administració qui gestioni les condicions d’accés, els horaris i dies d’obertura, les visites de grups o d’estudiants, les limitacions d’aforament, etc.

Pel que fa als preus, l’entrada general serà de 5 euros, mentre que l’entrada conjunta amb el Museu de la Moto costarà 7 euros. L’espai s’integra dins l’oferta museística del país amb el PassMuseu. L’horari d’obertura serà de dimecres a dissabte de 9.30 h a 13.30 h i de 15 h a 19 h, diumenges: de 10 h a 17 h i dilluns i dimarts, tancat.