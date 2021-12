L’Espai Ermengol proposa dues visites guiades a la ruta del formatge amb degustació

L’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell ha organitzat per a aquest mes de desembre dues visites guiades amb degustació inclosa dedicada a la ruta del formatge que hi ha dins del mateix equipament cultural.

La primera visita tindrà lloc aquest pròxim dimarts 7 de desembre, a 2/4 d’una del migdia, i la segona, serà el dijous 30 de desembre, a 2/4 de set de la tarda. Ambdues aniran a càrrec de la guia local, Pilar Aláez.

Per participar en aquestes rutes guiades cal fer inscripció prèvia enviant un correu electrònic a: info@espaiermengol.cat El cost de l’entrada per persona és de 4,50€.

Visites guiades a l’exposició del formatge

L’organització d’aquestes visites guiades té com a objectiu donar a conèixer el contingut de la segona planta del museu dedicada al formatge. Es tracta d’una exposició monogràfica sobre l’elaboració del formatge i sobre els formatges urgellencs, entre els quals destaquen el formatge tradicional de “casa” -el serrat d’ovella- i el formatge Alt Urgell-Cerdanya (DOP)-, elaborat per la Cooperativa Cadí.

Des de l’Espai Ermengol, juntament amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, s’està treballant per desestacionalitzar la Fira de Sant Ermengol, que se celebra al mes d’octubre, per consolidar així la gastronomia i la ciutat del formatge com a referència del Pirineu. Aquesta finalitat s’acompanya amb tot un seguit d’accions com l’actualització de l’exposició permanent de l’equipament museístic, com també la dinamització a través de visites guiades.