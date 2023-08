L’Espai Ermengol organitza una ruta guiada fins a Biscarbó

Cartell de la sortida guiada a Biscarbó (Aj. la Seu)

Dins del cicle “Rutes a peu per l’Alt Urgell”, el dissabte 2 de setembre se celebrarà la ruta guiada “Biscarbó: natura actual i mort a la prehistòria”. El lloc de trobada serà a l’Espai Ermengol, a la Seu d’Urgell, a les nou del matí. Des d’allà, el desplaçament fins al punt de sortida serà amb vehicles propis.

La ruta, a càrrec d’Anna Bonet, de La Pluja, i Jordi Dalmau, d’Aubèrria, és de 3km de distància, fins el Dolmen de Biscarbó. Es gaudirà de la fauna, la flora i els diferents elements del paisatge natural mentre que, alhora, es descobrirà com les societats prehistòriques vivien i enterraven els membres de la seva comunitat en aquestes zones de l’Alt Urgell.

El Dolmen de Biscarbó és un monument prehistòric de l’antic poble del mateix nom, a l’actual municipi de les Valls d’Aguilar, a l’Alt Urgell. Es tracta d’una cista megalítica, formada per dues lloses i una gran pedra de forma circular allargada, on es van trobar restes d’ossos humans i un got de terrissa polida d’un perfil doble cònic amb nansa.

La dificultat de la ruta, calculada segons el mètode SENDIF, és fàcil i apta per a invidents. S’accepten gossos, tot i que hauran d’anar lligats.

Per a poder participar en aquesta visita cal inscriure’s prèviament a https://turismeseu.com/rutes/. L’entrada dels adults costa 2 euros mentre que la dels menors de 12 anys es gratuïta.