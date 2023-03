L’Espai Ermengol ofereix visites guiades sobre la ruta del formatge i les muralles de la ciutat d’Urgell

Cartell anunciant la ruta del formatge i la visita a les muralles de la Ciutat d’Urgell (Aj. La Seu)

Amb l’objectiu de promocionar el formatge i la marca ‘capital del formatge’ i alhora donar valor al patrimoni històric i arqueològic tant als nous visitants i al públic local, l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell ha organitzat pels dissabtes a la tarda dues noves propostes de visites guiades: la ruta del formatge (amb degustació) i les muralles de la ciutat d’Urgell.

Així, la ruta del formatge (amb degustació) consta de 6 visites guiades la primera de les quals tindrà lloc el dissabte 29 d’abril. És una visita guiada per les diferents exposicions de l’Espai Ermengol per a explicar la història del territori a través del formatge i la importància de la producció lletera per al desenvolupament socioeconòmic de la comarca. L’acompanya un audiovisual de 8 minuts traduït a 4 idiomes, subtitulat i amb llengua de signes catalana (LSC).

L’activitat finalitza amb una degustació de productes de la Cooperativa Cadí de Denominació d’Origen Protegida DOP: formatge de l’Alt Urgell i la Cerdanya, i el nou formatge del centenari ‘Neu’ de Cadí. La visita té una durada d’una hora i mitja, aproximadament.

Les següents visites guiades tindran lloc el dissabte, 20 de maig, el dissabte 28 d’octubre, el dissabte 18 de novembre i els dissabtes 9 i 23 de desembre. Totes elles s’iniciaran a les cinc de la tarda. Val a dir també que, excepte la del dissabte 20 de maig (gratuïta), les visites tenen un preu de 4,50 euros per persones.





Muralles de la ciutat d’Urgell

Pel que fa a les muralles de la ciutat d’Urgell s’oferiran un total de 5 visites guiades que consistiran en un recorregut exterior pels diferents punts de la ciutat en el context històric medieval per a conèixer tots els espais patrimonials. Un itinerari per diversos punts del centre històric que finalitzarà mostrant el jaciment arqueològic del pati de les Monges. La visita té una durada d’una hora i mitja, aproximadament.

La primera visita tindrà lloc el dissabte 8 d’abril, a les cinc de la tarda. Les altres dates d’aquesta visita guiada del passat medieval seran el dissabte 22 de juliol, el dissabte 12 d’agost i el dissabtes 9 de setembre, que s’iniciaran a les a les sis de la tarda, mentre que la del dissabte 23 de setembre començarà a les quatre de la tarda. Aquestes visites tenen un cost de 2,50 euros per persona.

Per a participar-hi cal fer inscripció prèvia i realitzar el pagament a través del següent enllaç: https://agenda.laseu.cat/espaiermengol/