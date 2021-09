L’Espai Ermengol estrena nou web en el seu desè aniversari

L’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell ha estrenat nou web coincidint amb el seu desè aniversari. Amb aquest nou portal a Internet, el museu presenta una imatge més fresca i juvenil amb l’objectiu d’atreure nou públic com també ser una eina fàcil i intuïtiva. “Coincidint amb el desè aniversari, una altra manera de celebrar aquesta efemèride han estat actualitzar i modernitzar el web de l’Espai Ermengol fent que la seva pàgina web sigui més visual, més àgil i clara”, explica el regidor de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Carlos Guàrdia.

Una dels altres objectius que té aquest nou web és posar a disposició del professorat tota l’oferta educativa de què disposa l’Espai Ermengol, així com també les visites guiades que ofereix el museu a turistes i la programació d’activitats d’aquest equipament cultural adreçat a tota mena de públic interessat. “L’oferta educativa de l’espai guanya pes en aquest nou web, així com la incorporació d’informació sobre patrimoni cultural i natural del nostre territori”, remarca Guàrdia.

Col·lecció municipal i exposicions

Paral·lelament, amb el nou web s’ha posat èmfasi en donar valor al contingut que ofereix l’Espai Ermengol respecte a la col·lecció municipal i les exposicions. En aquest nou portal també hi ha un espai d’arxiu es poden trobar notícies relacionades amb el propi espai i d’exposicions que han passat per aquest equipament, així com vídeos i projeccions que s’hi han enregistrat.

El nou web de l’Espai Ermengol també s’hi pot trobar un apartat que fa referència a l’accessibilitat de l’equipament amb l’objectiu de ser més inclusiu.

Val a dir també que el nou web incorpora llenguatge inclusiu des d’una perspectiva de gènere per l‘empresa Apòstrof que ha comptat amb el suport de l’Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.