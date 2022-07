L’Espai Ermengol de la Seu inaugura l’exposició “El museu és una escola – OPUS”

Aquest pròxim dimecres, dia 13 de juliol, a les set de la tarda, tindrà lloc la inauguració de l’exposició ‘El museu és una escola’-OPUS, ubicada al soterrani de l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat, a la Seu d’Urgell.

Opus consta de quatre intervencions artístiques (Desconstrucció, Finestral tapiat, Maletes i Cicatrius) que volen fer reflexionar al públic visitant sobre les barreres físiques i invisibles que separen a les persones.

Aquesta mostra s’ha ubicat al soterrani de l’Espai Ermengol, una construcció feta en pedra de còdols, recurs natural de l’entorn també present en les restes de la muralla baix medieval, apareguda el passat any 2021 en el jaciment arqueològic del pati de les Monges. La mostra està comissionada per Anna López i Glòria Jové.

Diàleg entre l’Espai Ermengol i alumnes d’ESO

L’exposició mostra un diàleg entre l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat amb el projecte realitzat durant el curs 2021-2022 amb l’alumnat de segon curs de Secundària de l’Institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell.

Val a dir que ‘El museu és una escola’, és un projecte en xarxa entre l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell; la docent de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida, Glòria Jové; el Centre de Recursos Pedagògics de l’Alt Urgell; el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell.

Enguany compta, a més, amb el suport de l’artista local, Maria Giró, gràcies a la subvenció per als programes municipals d’arts escèniques, música i arts visuals en l’àmbit de l’ensenyament reglat de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Recordem que aquest projecte parteix de l’obra de l’artista uruguaià Luis Camnitzer ‘El museu és una escola’. L’artista aprèn a comunicar-se, el públic aprèn a fer connexions i pretén que en l’imaginari de les escoles, els mestres considerin els museus i els espais d’art i patrimonials com un context real d’aprenentatge. El patrimoni i l’art ha de permetre l’expansió i la construcció del coneixement conjunt, així com esdevenir eina per a la formació del docent.

Durant el mes de juny de 2021 es va realitzar, conjuntament amb el Centre de Recursos Pedagògics de l’Alt Urgell, una convocatòria oberta als mestres, professors i educadors dels centres educatius de la ciutat i comarca amb l’objectiu de mostrar la proposta. Uns mesos més tard, al mes de setembre, amb el professorat implicat, van viure l’espai com una experiència per tal de poder valorar les possibilitats educatives que els hi oferia.

L’Institut Joan Brudieu va concretar el projecte “Més enllà dels murs” amb la implicació de les matèries com Ciències Socials, Visual i Plàstica, Religió, Cultura i Valors i Aula SIEI.

El passat mes de febrer es va dur a terme un itinerari per quatre espais com a disparador del projecte: l’Espai Ermengol, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el jaciment arqueològic del Pati de les Monges i els portals medievals de la muralla de la ciutat d’Urgell.