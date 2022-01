L’Espai Ermengol de la Seu d’Urgell augmenta un 40% el nombre d’usuaris respecte el 2020

L’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell ha augmentat aquest darrer any un 42,6% el nombre d’usuaris respecte als de l’any 2020. En xifres, aquest equipament cultural de la capital alturgellenca ha obtingut durant l’any 2021 un total de 2.615 de visites, davant de les 1.833 registrades durant el 2020.

Malgrat no assolir encara xifres prepandèmia -l’any 2019 l’Espai Ermengol va aconseguir un total de 4.186 visites- es fa una lectura “molt positiva” del nombre de persones que han visitat i/o participat en algunes de les exposicions i altres activitats culturals i divulgatives organitzades durant l’any 2021.

Cal recordar que l’any 2020, a causa del tancament del museu durant prop de tres mesos a causa de l’estat d’alarma i la limitació d’aforaments i mesures restrictives de mobilitat van provocar que les visites disminuïssin respecte al 2019 un 55,8%.

2021: any de recuperació

Pel que fa a les diferents activitats que ha ofert l’Espai Ermengol durant el 2021 en destaca la bona acceptació dels cicles de conferències ‘Parlem d’Història’ i ‘Desenterrant el Passat’ que a partir de la pandèmia ha quedat consolidat el sistema híbrid d’assistència: de manera presencial, a la sala sant Domènec, i de manera online a través del canal de YouTube del museu.

Cal remarcar també que dins del cicle Desenterrant el Passat la visita guiada ‘Descoberta arqueològica i vestigis de la muralla al jaciment de l’antic pati de les Monges’, a càrrec de l’arqueòleg Òscar Augé, activitat que va obtenir un gran èxit de convocatòria, que s’emmarcava dins les Jornades Europees de Patrimoni 2021.

També hi destaquen durant el 2021 les activitats on l’Espai Ermengol ha col·laborat activament amb altres institucions com les àrees de Polítiques d’Igualtat i de Gent Gran de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell: actes commemoratius del 8 de març amb la visita guiada ‘Urgell és nom de dona’ o l’exposició sobre els 90 anys del sufragi femení, taula rodona i taller, en el marc de la commemoració de la Festa de la Gent Gran.

Les exposicions ‘La vaga de la Canadenca 1919/2019’, del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, i ‘La lluita per l’oportunitat de viure’, organitzada per l’Institut Català de les Dones i el Memorial Democràtic. La primera es va poder visitar a la sala ‘la Cuina’ del centre cultural Les Monges, mentre que la segona es va muntar al mateix Espai Ermengol. Tots dos són exemples més de col·laboració reeixida entre l’Espai Ermengol i altres institucions del país.

Pel que fa a la tradicional ‘Ruta del formatge’, s’ha reempres amb la col·laboració d’agències de viatges que han aportat un públic d’altres països.

Durant el 2021 l’Espai Ermengol ha continuat amb el projecte ‘El museu és una escola’ que per l’actual curs 2021-2022 s’ha ampliat a alumnes de secundària i també al públic adult.