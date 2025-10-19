L’Espai Dona i Empresa organitza una taula rodona per a debatre sobre el lideratge femení en el sector de l’hoteleria

L’Espai Dona i Empresa (EDE) organitza, el dimecres 22 d’octubre, un xerrada i taula rodona titulada “Reptes i oportunitats del lideratge femení en el sector de l’hoteleria”, a les 19 hores, a l’Ambaixada espanyola a Andorra. L’obertura de l’acte anirà a càrrec de Carles Pérez-Desoy, ambaixador d’Espanya a Andorra i, posteriorment, es farà una presentació de l’Espai Dona i Empresa (EDE) i de la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora (FIDEM).
Després, Cristina Cabañas, presidenta de Guitart Hotels oferirà una xerrada sobre turisme sostenible i, a continuació, es donarà pas a una taula rodona on hi participaran la mateixa Cristina Cabañas, juntament amb Esther Santuré, presidenta de l’associació Autèntics Hotels i propietària de l’empresa familiar de l’hotel Les Closes i Montserrat Ronchera, consellera de l’EDE i cofundadora d’R Consultors que farà de moderadora.
En finalitzar, serà el moment de compartir i intercanviar idees, experiències i oportunitats de col·laboració entre els assistents per a promoure un lideratge més inclusiu i transformador. Amb aquest acte es dona inici a un seguit de xerrades i activitats centrades en oferir una perspectiva de lideratge femení dels diferents sectors econòmics. En aquesta ocasió es comença per un sector tradicional com és el turisme i també se n’aniran abordant d’altres més innovadors.