L’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella acollirà aquest vespre de divendres la pregària de Taizé

L’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella acollirà aquest vespre, a les 20:15 hores, una nova pregària de Taizé, oberta a tothom qui vulgui participar d’un espai de silenci, pregària i recolliment. Per aquest motiu, avui divendres no hi haurà adoració eucarística a l’església de la Immaculada del Seminari Diocesà d’Urgell. La pregària comptarà amb la presència del delegat de Joventut del bisbat d’Urgell, Mn. Àlex Vargas, i de l’animador dels grups de pregària de Taizé, Mn. Ivan Ayala. La primera trobada va tenir lloc a la parròquia de Bellcaire d’Urgell a finals del passat mes de febrer. La cita d’aquest vespre es presenta sota les paraules del salm: “Ell que guareix els cors desfets, embena les ferides”.
Mn. Àlex Vargas ha convidat tota la comunitat a participar-hi, tot recordant que la pregària “està oberta tant als qui han participat en el pelegrinatge de Taizé com a les persones de la parròquia i a tothom qui s’hi vulgui acostar“. Per la seva banda, Mn. Ivan Ayala ha destacat el caràcter ecumènic de la pregària i l’ha definida com “un moment per a aturar-se, escoltar el silenci de Déu i retrobar-se un mateix enmig del ritme accelerat del dia a dia”.
En acabar la pregària s’anunciarà el proper lloc que acollirà la tercera trobada. Tot seguit, hi haurà un petit refrigeri per als assistents per a compartir una estona de trobada i comunitat.