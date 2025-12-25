L’escudella i carn d’olla, un plat obligat durant aquestes festes

Una deliciosa sopa de galets amb les seves pilotes i un brou reconfortant (Getty Images)
En la nostra cultura gastronòmica hi ha plats que no poden mancar, tradicionalment, durant aquestes festes de Nadal. Els saborosos canelons, un bon gall d’indi o ànec o pollastre de corral rostit, una sarsuela o suquet de peix, un garrinet al forn, una reconfortant escudella i la seva carn d’olla… Són receptes que anys i anys han acompanyat el Nadal a les nostre famílies. A continuació mostrem com es pot fer, precisament, l’escudella i carn d’olla ja que, més enllà de les festes, la podem continuar portant a taula durant l’hivern.

Ingredients (per a 6 persones)

Per al brou:

  • 1 os de pernil
  • 1 tros d’os d’espinada
  • 1 tros de jarret de vedella
  • 1 tros de gallina o pollastre
  • 1 botifarra blanca
  • 1 botifarra negra 
  • 1 tros de cansalada
  • 1 pastanaga
  • 1 porro
  • 1 nap
  • 1 branca d’api
  • 1 patata
  • 200 g de cigrons cuits



Per a la pilota:

  • 150 g de carn picada de vedella i porc
  • 1 ou
  • 1 gra d’all picat
  • Julivert picat
  • 2–3 cullerades de pa ratllat
  • Sal i pebre



Per a la sopa:

  • 200 g de galets grossos



Elaboració

1. Preparar el brou

  1. Posa una olla gran al foc amb tots els ossos, la carn (excepte la botifarra negra), les verdures pelades i els cigrons.
  2. Cobreix amb aigua freda i porta a ebullició.
  3. Treu l’escuma que es formi a la superfície.
  4. Deixa bullir a foc suau durant unes 2 hores.

2. Preparar la pilota

  1. Barreja en un bol la carn picada, l’ou, l’all, el julivert, el pa ratllat, sal i pebre.
  2. Forma una pilota allargada i compacta.
  3. A mitja cocció del brou (després d’1 hora), afegeix-hi la pilota perquè es cogui dins l’olla.

3. Retirar les carns i verdures

  1. Un cop el brou estigui fet, cola’l i reserva les carns i verdures per separat: això serà la carn d’olla.
  2. Afegeix-hi la botifarra negra i escalfa-la uns minuts, sense que es trenqui.

4. Coure la sopa

  1. Amb el brou colat al foc, afegeix els galets.
  2. Cou segons el temps indicat (normalment uns 12–15 minuts).

