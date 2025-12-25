L’escudella i carn d’olla, un plat obligat durant aquestes festes

En la nostra cultura gastronòmica hi ha plats que no poden mancar, tradicionalment, durant aquestes festes de Nadal. Els saborosos canelons, un bon gall d’indi o ànec o pollastre de corral rostit, una sarsuela o suquet de peix, un garrinet al forn, una reconfortant escudella i la seva carn d’olla… Són receptes que anys i anys han acompanyat el Nadal a les nostre famílies. A continuació mostrem com es pot fer, precisament, l’escudella i carn d’olla ja que, més enllà de les festes, la podem continuar portant a taula durant l’hivern.
Ingredients (per a 6 persones)
Per al brou:
- 1 os de pernil
- 1 tros d’os d’espinada
- 1 tros de jarret de vedella
- 1 tros de gallina o pollastre
- 1 botifarra blanca
- 1 botifarra negra
- 1 tros de cansalada
- 1 pastanaga
- 1 porro
- 1 nap
- 1 branca d’api
- 1 patata
- 200 g de cigrons cuits
Per a la pilota:
- 150 g de carn picada de vedella i porc
- 1 ou
- 1 gra d’all picat
- Julivert picat
- 2–3 cullerades de pa ratllat
- Sal i pebre
Per a la sopa:
- 200 g de galets grossos
Elaboració
1. Preparar el brou
- Posa una olla gran al foc amb tots els ossos, la carn (excepte la botifarra negra), les verdures pelades i els cigrons.
- Cobreix amb aigua freda i porta a ebullició.
- Treu l’escuma que es formi a la superfície.
- Deixa bullir a foc suau durant unes 2 hores.
2. Preparar la pilota
- Barreja en un bol la carn picada, l’ou, l’all, el julivert, el pa ratllat, sal i pebre.
- Forma una pilota allargada i compacta.
- A mitja cocció del brou (després d’1 hora), afegeix-hi la pilota perquè es cogui dins l’olla.
3. Retirar les carns i verdures
- Un cop el brou estigui fet, cola’l i reserva les carns i verdures per separat: això serà la carn d’olla.
- Afegeix-hi la botifarra negra i escalfa-la uns minuts, sense que es trenqui.
4. Coure la sopa
- Amb el brou colat al foc, afegeix els galets.
- Cou segons el temps indicat (normalment uns 12–15 minuts).