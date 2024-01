L’Escudella de Sant Antoni de la Massana es trasllada a la plaça de l’Església

Cartell anunciant les activitats de Sant Antoni a la Massana (Comú)

La celebració de l’escudellada popular de la Massana, el dimecres 17 de gener, canvia enguany d’ubicació i es farà a la plaça de l’Església. El motiu és que el planetari, que estarà instal·lat a les Fontetes fins el dia 21 de gener, ocupa bona part de la plaça i no hi haurà prou espai per als centenars de persones que sempre se sumen a la festa massanenca.

La Confraria de Sant Antoni, formada per una quinzena de cuiners professionals i una bona colla de col·laboradors voluntaris, prepararà al voltant de 1.500 racions del plat més típic de l’hivern. La principal característica de l’escudella de la Massana és que és desgreixada, mantenint tot l’essència, i elaborada amb productes de proximitat i naturals. Com sempre, hi haurà una olla per a persones amb al·lèrgia al gluten.

Els actes començaran a les 11 hores, amb la tradicional missa a la capella de Sant Antoni de la Grella, que comptarà amb la participació de la Coral Sant Antoni. S’hi podrà anar amb clípol, amb sortida a les 10.30 hores des de la parada centre Vila. A les 12 hores començaran els tradicionals Encants a la plaça de l’Església, on també actuarà l’Esbart Valls del Nord.