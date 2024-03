L’escriptor andorrà Albert Ginestà torna amb un triplet a la butxaca

La nova publicació d’Albert Ginestà, “Inconfessables”

Albert Ginestà ha estat guardonat amb el Premi Carles Borromeu de contes i narracions per tercera vegada, cosa que el converteix en un autor consolidat en el panorama literari andorrà. “Inconfessables“ és l’obra que va captivar els membres del jurat amb la seva profunditat, originalitat i capacitat per a enganxar el lector des de la primera línia.

Inconfessables és un recull de contes que desafia les convencions i penetra en les ànimes humanes amb una mirada perspicaç i profunda. A través d’històries aparentment simples, però carregades de significat, Albert Ginestà convida a explorar els racons més obscurs de la condició humana, desenterrant secrets i confessions que fan reflexionar.

Albert Ginestà presentarà Inconfessables el proper dijous, 21 de març a les 7 del vespre, a l’Fnac. Aquest esdeveniment promet ser una oportunitat única per a conèixer l’escriptor de primera mà i descobrir les històries inquietants que conformen aquest recull de contes.

La presentació comptarà amb la presència de l’autor andorrà, Albert Ginestà, que estarà encantat de compartir les seves experiències i inspiracions amb els assistents. S’espera una nit plena de diàleg, intercanvi d’idees i, sobretot, de reflexions.





Sinopsi

Inconfessables tracta de temes que no s’expliquen, que es guarden, tancats amb pany i forrellat, dins la caixeta que tothom té al seu interior. Fets traumàtics, addiccions, successos familiars o descobriments sorprenents, són alguns exemples de tot allò que s’acostuma a silenciar, bé sigui per voluntat pròpia o per imposició.

Aquest recull de contes parla d’aquests silencis quan acaben esdevenint secrets inconfessables.





Albert Ginestà

Als 24 anys va fugir de la ciutat i va fixar la seva residència a Andorra. Músic i escriptor, reparteix la seva activitat entre la docència, la composició, la interpretació musical i l’escriptura. Ha publicat el Projecte 8 (2005), llibre en forma de joc de recerca i la novel·la Suite Eterna (2007), conjuntament amb Iñaki Rubio. L’any 2009 guanya el primer premi de Relats breus del Bus Exprés i posteriorment el Premi Sant Carles Borromeu de contes i narracions dels anys 2010 i 2018, amb el títol d’I.Reals (Pagès Editors, 2019). Les seves darreres publicacions són Un mar de secrets (Límits, 2020) i Quadern Blau (Llamps i trons, 2023).