L’escola Sant Ermengol s’adjudica dues de les categories de la Micro First Lego League Andorra Telecom

La competició de robòtica Micro First Lego League Andorra Telecom ha lliurat aquesta tarda els trofeus a tots els participants en la setena edició d’una competició que s’ha hagut de desenvolupar aquest any de forma semipresencial per la pandèmia.

L’equip guanyador en la categoria de robòtica ha estat BMO Creators, de l’escola Sant Ermengol que va aconseguir un total de 325 punts en una de les rondes de la competició del joc del robot, assolint la millor puntuació d’entre els vuit equips participants.

L’equip Movers, també de l’escola Sant Ermengol, ha estat el guanyador de la categoria del projecte científic, amb una proposta que combinava la creativitat, amb la originalitat, alhora que ressaltava la viabilitat del mateix. Recordar que en aquesta edició la temàtica girava al voltant d’iniciatives imaginatives que transformessin espais públics per animar a la ciutadania a fer esport i mantenir-se sans i actius. En aquesta edició el projecte científic i de valors s’han avaluat conjuntament.

I finalment, ha estat l’equip Opportunity & Company de l’Escola Andorrana d’Encamp, el guanyador en la categoria de valors del que els jutges han ressaltat l’estructura de la proposta, la identificació del valor del descobriment, així com la bona sintonia entre tots els membres de l’equip.

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, juntament amb el director d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, han lliurat els trofeus als membres dels equips guanyadors dels centres escolars.

Vilarrubla ha destacat la identificació del repte d’aquests any amb una situació real que ha produït la pandèmia, “i la importància que ha suposat per tothom poder estar físicament actius durant els mesos de confinament”. La ministra també ha destacat que també aquesta any “ha quedat palès el valor de la tecnologia, que ens ha permès no només estudiar i comunicar-nos, sinó també poder fer esport en família i compartir activitats diverses”.

La ministra ha felicitat els organitzadors, els alumnes, els professors i pares per fer possible una competició que “permet treballar en projectes interdisciplinaris que ens preparen pel món, en un any especialment complicat.”

El director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, ha posat l’accent en les virtuts de la competició, d’abast internacional, que no tan sols desperta l’interès dels infants per les disciplines científiques i per la robòtica en particular donat que “la vessant dels valors té un pes fonamental en el disseny de la competició. Començant pels mateixos reptes proposats, aquest any centrats en la salut de la comunitat, fomentant el treball en equip i el respecte”.

David Astrié, Francesc Poujarniscle i Inés Martí han estat els jutges dels projectes científics i de valors. Jordi Fernàndez i Joan Rovira, de l’aula Loopa han estat el jutges del joc del robot.

Andorra Telecom dona suport a la promoció de la robòtica i innovació entre els nens i adolescents del país a través de les competicions de la Micro First Lego league, que aplega equips de diferents escoles, i la WRO, que reuneix clubs de robòtica.