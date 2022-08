L’Escola Oficial d’Idiomes de la Seu d’Urgell obrirà les preinscripcions el 31 d’agost

L’Escola Oficial d’Idiomes de la Seu d’Urgell (EOI) obrirà el 31 d’agost i fins al 5 de setembre la preinscripció per al nou curs 2022-2023. La sol·licitud es podrà presentar per internet (www.eoilaseu.cat) o presencialment. En aquest darrer cas, el tràmit només serà possible el dia 5, de les nou del matí a les dues del migdia, al centre urgellenc, ubicat al carrer Capdevila.

Com a novetat, des del moment en què es formalitzi la preinscripció i fins a l’11 de setembre estarà disponible en línia el test de nivell d’anglès i francès, per tal de formalitzar la matrícula. El resultat de la prova se sabrà en acabar i ja es podrà escollir grup i horari del curs assignat. Els horaris de tots els nivells es poden consultar a través d’un codi QR que apareix al cartell de promoció.

L’EOI urgellenca ofereix un any més cursos presencials o semipresencials per a obtenir el certificat oficial en diversos nivells d’anglès (A1, A2, B1, B2.1 i B2.2 i C1) i de francès (A1, A2, B1, B2.1 i B2.2). Actualment el centre formatiu també organitza cursos d’actualització de coneixements.

Descomptes en la matrícula

Per als docents no universitaris que vulguin fer un curs, es disposa del programa PIA+, que permet gaudir d’una devolució en l’import base de la matrícula. D’altra banda, per als estudiants que al seu institut cursen una llengua estrangera diferent a l’escollida a l’EOI, hi ha bonificacions de fins al 50%.

L’EOI de la Seu és al carrer Capdevila 29, a l’edifici del Centre Cultural Les Monges. Es pot demanar informació sobre l’oferta formativa i els tràmits al telèfon 973 35 44 46.