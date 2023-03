L’Escola Municipal de Música de la Seu celebra un mes de març ‘cultural’

Cartell del Març cultural de l’Escola Municipal de Música de la Seu (Aj. La Seu)

L’Escola Municipal de Música (EMM) de la Seu d’Urgell celebra durant cada setmana d’aquest mes de març concerts i activitats per part de l’alumnat del centre i del Conservatori de música dels Pirineus. Així, aquest dissabte, 11 de març, es fa una trobada amb alumnat de violí i viola de les escoles de música de la Seu d’Urgell, Berga i Puigcerdà. Un matí de treball amb l’alumnat i professorat de les tres ciutats que finalitzarà amb una audició interna.

Per al diumenge 12 de març tindrà lloc els primer dels Petits concerts de primavera. L’alumnat de l’aula de Cant oferirà un concert a les 12 del migdia a la sala d’audicions de l’EMM. El concert és obert a tothom.

També diumenge, alumnat de cant coral, de 9 a 11 anys, participarà en el Vine a cantar amb els Beatles a l’Auditori de Barcelona.

Per al dissabte 18 de març, a les sis de la tarda, la sala de Sant Domènec acollirà el concert de música moderna amb combos, solistes, grup de cambra d’acordions, entre d’altres, amb un repertori musical molt variat.

Diumenge, 19 de març, al matí, la música es trasllada a Puigcerdà, on els acordionistes de la Seu i de la capital cerdana treballaran conjuntament per a després arrodonir-ho, al Museu Cerdà, amb un concert vermut per als assistents. A la tarda, a Organyà, els alumnes Laia i Marc Pino commemoraran, per segon any consecutiu, el Dia Mundial del Piano, que tindrà lloc a la sala Xart, a les cinc de la tarda.

Dijous 23 de març, a dos quarts de vuit del vespre, a la sala d’audicions tindrà lloc el segon dels Petits Concerts de Primavera amb l’alumnat de corda de l’Escola. Un concert obert al públic on els i les instrumentistes oferiran una mostra del que han estat treballant.

Per a finalitzar aquest mes de març, dissabte 25, serà el torn dels pianistes, amb el tercer dels Petits Concerts de Primavera-Dia Mundial del Piano, obert a tota la ciutadania. En aquesta ocasió l’alumnat de l’aula de piano oferirà dos concerts, un a dos quarts de sis de la tarda, i el segon a les a dos quarts de set, tots dos a la sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell.

Cal remarcar que l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell ja va iniciar el passat 4 de març aquest mes ‘cultural’ amb el concert de l’alumnat de piano del Conservatori de música dels Pirineus i de l’Institut de música d’Andorra la Vella. L’activitat va servir per a fer coneixences i enfortir vincles entre alumnat d’ambdós centres. La jornada es va cloure amb un concert al Museu Cerdà de Puigcerdà.