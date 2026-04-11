L’Escola Municipal de Música de la Seu celebra la primavera amb Petits Concerts i la participació al Cantaxics d’ACEM

Amb l’arribada de la primavera, l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell ha organitzat per a la propera setmana, del dilluns 13 al divendres 17 d’abril, un seguit de concerts protagonitzats per part de l’alumnat del centre i del Conservatori de música dels Pirineus. L’escola sortirà al carrer per a fer concerts en indrets emblemàtics de la ciutat. En cadascun d’ells, i prèviament a l’actuació, s’explicarà la història i el què ha significat per a la Seu cadascun dels espais.
Així, el pròxim dilluns 13 d’abril es farà el concert per part de l’alumnat de l’aula de Cant i Cor d’Adults a les 18:30h a la sala Sant Domènec.
El dimarts 14 d’abril el Seminari Diocesà rebrà als pianistes a les 18:00h, que es comptarà amb la presència de Mons. Josep-Lluís Serrano, Bisbe d’Urgell, i serà ell mateix qui farà la introducció al concert.
El dimecres 15 d’abril hi haurà dos concerts. A les 17:45h l’alumnat i professorat dels instruments de vent fusta i vent metall realitzaran el concert davant de les Mesures (porxos del carrer Major) i posteriorment, a les 18:30h, es desplaçaran fins a l’església de Sant Miquel. Violins, violes i violoncels faran el seu petit concert.
Dijous 16 d’abril hi ha programats també dos concerts. A les 17:45h les Mesures, on els acordions iniciaran una cercavila pel carrer Canonges fins arribar a la plaça de Sant Roc. En aquest indret donaran pas als acordions cromàtics. A les 18:30h cediran el torn als guitarristes, que hi haurà al Claustre de la Catedral de Santa Maria d’Urgell.
Per a finalitzar la setmana, el divendres 17 d’abril, al Parc del Valira l’alumnat de música moderna tocarà al Claustre del Racionero. Bateristes, guitarristes, baixistes i els grups de combos protagonitzaran el darrer Petit Concert de Primavera.
Des de l’Escola Municipal de Música es vol agrair al Bisbat d’Urgell i a Mons. Josep-Lluís Serrano la seva bona predisposició en tot moment per fer possible la realització dels Petits Concerts. Així com a l’historiador Lluís Obiols per la seva col·laboració.
Els actes són oberts a tothom i s’anima a la ciutadania a gaudir-ne i veure la Seu d’Urgell s’omple de música.
Participació al Cantaxics 2026: ‘L’embolic de les festes’
L’alumnat de 3 a 8 anys de l’Escola Municipal de Música d ela Seu d’Urgell, acompanyat per les seves respectives famílies, participaran aquest proper diumenge 12 d’abril a la cantata infantil ‘L’embolic de les festes’, que tindrà lloc al Teatre Kursaal de Manresa.
En aquesta cantata hi participaran escoles de la Catalunya Central. Val a dir que l’Escola Municipal de la Seu és una de les 41 escoles municipals de música d’arreu de Catalunya que participarà al projecte Cantaxics 2026.
La cantata infantil de l’ACEM es presentarà en quatre seus territorials: Manresa, Balaguer, Taradell i l’Hospitalet de l’Infant. L’esdeveniment preveu una gran afluència de públic, amb més de 3.000 assistents -majoritàriament familiars de l’alumnat- que ompliran els auditoris per a acompanyar els més petits en aquesta edició del Cantaxics.
L’embolic de les festes és un homenatge a les tradicions catalanes. Per primera vegada, la composició musical ha estat encarregada a una agrupació de la Seu d’Urgell, l’Orquestrina Trama, que aporta una sonoritat d’arrel i festiva a la peça sota la direcció musical de Laia Pujols. Aquesta base musical s’entrellaça amb el relat i les lletres de Manel Justícia, creador vinculat al projecte des dels seus inicis, qui dona vida a una història que connecta els infants amb el nostre llegat cultural. L’univers visual de l’obra es completa amb les il·lustracions de Mar Hurtado.
Més que un concert: un projecte educatiu
El Cantaxics és un projecte consolidat que va néixer el 2008 a la Catalunya Central per a omplir el buit de material editat per a la franja de 3 a 8 anys. Cada any es crea una obra inèdita, amb música i lletres encarregades per a l’ocasió, que l’alumnat treballa durant tot el curs a l’aula amb materials didàctics, vídeos de gesticulació i àudios enregistrats amb la col·laboració de l’ESMUC. El moment culminant és l’estrena, on els infants passen a ser els protagonistes en un escenari professional, compartint una jornada de convivència i intercanvi entre escoles.
El dia de l’estrena, la cantata és escenificada per actors professionals que adapten el guió amb gags i jocs per a fer l’experiència més entretinguda. La posada en escena es cuida fins a l’últim detall, integrant elements decoratius elaborats pels propis infants des de casa o des de l’escola, fent que els cantaires formin part activa de l’espectacle en tot moment.
Com a part inseparable del projecte, s’edita un conte il·lustrat amb totes les partitures, del qual se n’han produït enguany 2.000 unitats. El llibre combina la lletra de pal i la lletra lligada per a facilitar que sigui una de les primeres lectures que els infants realitzin en família. El conte, que es posarà a la venda el mateix dia de l’espectacle a les diferents localitats, inclou també un enllaç als àudios de la cantata disponibles a Spotify i altres plataformes digitals.
Sobre l’ACEM
L’Associació Catalana d’Escoles de Música (ACEM) és una xarxa de més de 140 escoles de música d’iniciativa pública d’arreu de Catalunya. Promou l’educació musical de qualitat i accessible per a tothom i per a totes les edats. Això es fa donant suport a les escoles, defensant els interessos del sector i generant espais de trobada i intercanvi. L’ACEM treballa perquè la música transformi persones, comunitats i territoris.