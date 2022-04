L’Escola Municipal de Música celebra la 8a Setmana Cultural sota el lema ‘Experimentem’

Des d’aquest dimarts 5 d’abril i fins el proper diumenge 10, l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell canvia el seu ritme habitual per realitzar tot un seguit d’activitats emmarcades dins la VIII Setmana Cultural, aquest any sota el lema “Experimentem”.

L’objectiu d’aquesta setmana és que l’alumnat pugui experimentar ja sigui amb el seu instrument, provant-ne d’altres, endinsar-se en diferents estils o agrupacions o viure com és un estudi de gravació.

Pels més petits de l’escola, l’alumnat de sensibilització, s’endinsaran un “laboratori d’instruments” amb l’objectiu de provar i tocar els diferents instruments del centre.

Els alumnes també coneixeran l’orgue de la Catedral de Santa Maria d’Urgell, de la mà de l’historiador i músic Lluís Obiols.

Des de la direcció de l’escola es vol agrair tant a la Parròquia Sant Ot com a Lluís Obiols per la seva bona predisposició vers el centre i col·laborar en aquesta activitat. També es vol fer extensiu aquest agraïment a Marc Llovera i Artur Blasco.

Tot i que hi ha tallers són exclusius per a l’alumnat del centre, el públic en general també té els seus espais en aquesta Setmana Cultural com són els concerts que oferiran l’alumnat de l’EMM i del Conservatori de música dels Pirineus.

Concerts

“Entre cordes i arquets” – Dimarts 17:30 Sala St. Domènec

– Dimarts 17:30 Sala St. Domènec “Música al Vent” – Dimarts 18:00h Sala de la Immaculada

– Dimarts 18:00h Sala de la Immaculada “Entre arquets i cordes” – Dimarts 18:30h Sala St. Domènec

– Dimarts 18:30h Sala St. Domènec “Cantem amb el cor de noies” – Dimarts 20:00h Sala de la Immaculada. Assaig obert

– Dimarts 20:00h Sala de la Immaculada. Assaig obert “Experimentem amb la big band” – Dimecres 20:00h Sala St. Domènec

– Dimecres 20:00h Sala St. Domènec “Anem de concert” – Dijous 17:30h Sala St. Domènec

Concert de Cant de Sant Sebastià

Per cloure la setmana cultural, l’alumnat de l’Aula de Cant de l’EMM oferirà aquest pròxim diumenge 10 d’abril el concert de Sant Sebastià, que tindrà lloc a les sis de la tarda a la sala de la Immaculada. Aquest concert és un dels actes anuals que formen part de les festes de la Germandat de Sant Sebastià de la nostra ciutat. L’entrada al concert és lliure.