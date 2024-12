L’Escola de Teatre Entreacte representarà Els Pastorets

Una representació anteriors dels Pastorets de l’escola de teatre (Entreacte)

Els dies 16 i 17 de desembre -dilluns i dimarts vinents-, l’Escola de Teatre Entreacte torna a pujar a l’escenari amb una adaptació dels Pastorets de Folch i Torres. En aquest sentit, val a dir que ja fa tres anys que tots els alumnes de l’escola fan l’espectacle dels Pastorets. Per als quasi 70 alumnes, poder treballar un cop a l’any tots junts és una gran experiència, ja que les edats van des dels 4 fins als 70 anys.

A més, al ser una escola inclusiva, on hi ha diferents alumnes amb diversitat funcional encara fa l’experiència molt més enriquidora. Durant un mes i mig, cada grup de l’escola treballa per separat els seus personatges i les seves escenes i, aquest diumenge, 15 de desembre, es farà un assaig general on s’ajunta tot el treballat.

Ja és tota una tradició a l’escola fer Pastorets i “esperem donar-los molta continuïtat. I cada any hi ha novetats: apareixen personatges nous i escenes noves”, assenyalen des del centre.

El disseny del vestuari dels dimonis i els àngels ha estat obra d’Anna Mangot.

Les representacions es faran el dilluns 16 i el dimarts 17 de desembre, al Teatre Comunal d’Andorra la Vella, a les 20:30 hores.