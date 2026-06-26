L’Escola de Teatre de la Seu ofereix «La visita de la vella dama», de Dürrenmatt, en els seus Clàssics al Parc

L’Escola de Teatre de la Seu d’Urgell dona continuïtat a la seva activitat ‘Clàssics al Parc’, que organitza cada començament d’estiu en espais a l’aire lliure de la ciutat. En aquesta ocasió es farà al carrer de Mossèn Albert Vives, just davant la porta d’entrada de l’escola del mateix nom, al barri de Santa Magdalena. L’obra escollida, enguany, és la tragicomèdia La visita de la vella dama, un text de Friederich Dürrentmatt ple d’ironia i sarcasme.
Per a l’ocasió, però, des de l’escola han fet una adaptació local del text i l’han volgut ubicar «en una Seu d’Urgell decadent i empobrida». Així, aquesta versió presenta un escenari imaginari en què «totes les empreses de la Seu han fet fallida, l’ajuntament està endeutat i els habitants es moren de fam», i «l’esperança arriba amb el retorn de la dona més rica que ha vist néixer la ciutat». Però la vella dama no està disposada a ajudar gratuïtament i, a canvi de la seva fortuna, farà una petició «que obligarà tot el poble a qüestionar els seus principis». L’obra, doncs, acaba sent «una proposta barroera i desenfrenada sobre la moral, la justícia i el poder dels diners».
Les tres representacions del cap de setmana són aquest mateix divendres dia 26, dissabte 27 i diumenge 28. També es podrà veure la setmana entrant: dissabte 4 de juliol. En tots quatre casos, l’horari és el mateix (19.30 h). La durada de cada sessió és d’1 hora i 50 minuts. Es representa en català i és recomanada per a tots els públics a partir dels 10 anys.
A més a més, a l’estrena d’avui divendres hi haurà un col·loqui després de la funció, amb la participació de l’activista rural Vanesa Freixa i del soci director de la Llibreria El Refugi, Miquel Albero.
Les entrades anticipades es poden adquirir, al preu de 6 euros, al web Vivetix.com. A taquilla (si n’hi ha de disponibles), el preu serà de 10 euros i es posaran a la venda mitja hora abans de cada espectacle. Per a qualsevol dubte es pot contactar amb l’organització al número de telèfon 644 17 36 39.