L’escola de neu d’Encamp tanca la temporada amb més de 200 infants de 4 a 17 anys

L’escola de neu del Comú d’Encamp, destinada a nens i nenes de 4 a 17 anys, ha finalitzat aquest dissabte amb un total de 206 infants i amb una ampliació de fins a tres sectors: Solanelles, el Pas de la Casa i Grau Roig, la novetat d’enguany que ha acollit els esquiadors més petits. El jardí de neu, destinat als infants a partir de 4 anys, ha suposat un espai més idoni, amb un clima més estable i unes instal·lacions adequades per a la seva edat, com el Kids Forest.
El conseller de Finances, Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha acompanyat als petits esquiadors a Grau Roig i ha afirmat que “la valoració de les famílies és excel·lent, fet que ens anima a continuar i començar a treballar des d’avui mateix en una nova edició de l’escola de neu del Comú d’Encamp”.
L’oferta esportiva d’aquesta temporada s’ha reforçat amb la presència del surf de neu al Pas de la Casa, que ha estat inclosa amb la resta de modalitats: esquí alpí i freestyle. L’escola de neu, que ha tingut una durada de 10 caps de setmana, ha comptat també amb un equip de 28 monitors de Grandvalira.
Marot ha agraït la col•laboració i la professionalitat de tot l’equip de monitors que formen part de l’escola d’esquí de Grandvalira.