L’escola de neu d’Encamp i el Pas de la Casa celebra la seva cloenda

Cloenda de l’escola de neu d’Encamp i el Pas d’aquest 2023 (Comú d’Encamp)

L’escola de neu d’Encamp i el Pas de la Casa ha celebrat avui dissabte, 1 d’abril, la jornada de cloenda amb jocs per als més petits, activitats al Festival El Row de Grau Roig-Grandvalira per als mitjans i grans i un pica pica per a tots els nens i nenes de l’escola.

La cònsol major, Laura Mas, ha remarcat que l’edició d’enguany “ha comptat amb record d’inscrits, amb un total de 191 infants de 5 a 14 anys, davant dels 174 que n’hi va haver l’any passat. A més, dels participants d’aquest any, el 17% han estat no residents a la parròquia i 101 ja es van inscriure l’any passat, decidint per tant repetir l’experiència”.

La cònsol major també ha destacat que com cada any, l’escola “ha tingut molt bona resposta i acollida per part dels participants. L’objectiu d’aquesta iniciativa és que els menuts visquin la neu des de petits i aprenguin” les diferents pràctiques de les activitats de neu, així com “fomentar la pràctica de l’esport oferint, alhora, un preu assequible per a les famílies”.

Pel que fa les modalitats de l’escola, s’han mantingut les d’edicions anteriors: esquí alpí, surf de neu i freestyle. En total, hi ha hagut 21 grups dividits en els diferents nivells i modalitats a Encamp i al Pas de la Casa. A més, s’ha comptat amb un grup inclusiu que ha acollit infants amb diversitat funcional, seguint així la premisa d’apropar l’esport i el servei a tothom.

L’edició d’enguany es va iniciar el 14 de gener i en total s’han dut a terme 11 caps de setmana d’activitat comptant amb la cloenda. Durant aquests, els participants han gaudit de l’escola des de les 9 h fins a les 13.30 h durant els dissabtes i diumenges de mitjans de gener a abril, menys el grup dels més petits, que disposava de l’escola els dissabtes. El servei de l’escola de neu es va iniciar l’any 1999.





El passaport de nivell es consolida amb una nova edició

El passaport de nivell posat en funcionament l’any passat per l’escola de neu en col·laboració amb Ski Andorra es consolida amb l’edició d’enguany i revalida el seu funcionament. El document s’entrega a tots els inscrits de l’escola un cop finalitza el període d’activitats i, aquest, acredita el nivell dels infants en la practica de l’esquí. La certificació és vàlida per a totes les escoles i pistes del país i, per a qualificar l’aprenentatge, els nens i nenes han de passar unes proves especifiques on demostren el nivell assolit.