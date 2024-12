L’Escola de Música del Comú d’Escaldes comparteix les nadales a la Llar de Jubilats

Teresa Ventura

El passat dimarts, dia 17 de desembre, els alumnes de l’Escola de Música del Comú de Escaldes-Engordany, van oferir el seu concert de Nadal a la Llar de Jubilats de la parròquia escaldenca. Va ser un selecte repertori que anava des de les cançons populars més tradicionals com “Les dotze van tocant”, “El trineu” i “Pastorets a la muntanya”, fins a una adaptació lliure al català de “The Aristocats”, de la pel·lícula de Walt Disney dirigida per Wolfgang Reitherman, l’any 1970. Totes elles interpretades pels grups infantils.

En segon lloc el grup de guitarres, sota la direcció del professor i guitarrista Àngel Garcia, va interpretar “Silent night”, la nadala més internacional de totes amb més de 200 anys d’història. La peça en qüestió es va presentar en una capella prop de Salzburg (Àustria), l’any 1816. La lletra va ser escrita pel sacerdot Franz Joseph Mohr (1792 – 1848) conjuntament amb el compositor i organista Franz Xaber Gruber (1787 – 1863) el qual la va harmonitzar en la versió que tots coneixem.

Partitura de la nadala Silent Night

Com anècdota, hom explica que la nadala “Santa Nit”, per problemes amb l’instrument d’orgue on s’havia d’estrenar, finalment es va haver d’interpretar amb guitarra i coral. Tanmateix, s’ha de destacar que aquesta nadala o villancet, l’any 2011 va ser declarada Patrimoni Cultural Immaterial per la UNESCO, alhora que va ser traduïda a més de 300 llengües i dialectes.

La segona nadala del grup de guitarres va ser “Carol of the bells”, l’original està composta pel etnomusicologista i director d’orquestra, Mykola Leontovich (1877 – 1921). Autor de més de 140 obres corals, es va inspirar en el folklore ucraïnès, alhora que va composar música litúrgica per a la catedral ortodoxa de Sant Nicolàs de Kiev.

Imatge del grup de guitarres de l’escola

Finalment, el grup de guitarres va interpretar “Tyrolean cradle song” en un arranjament per a conjunt de guitarres realitzat per Andrew Forrest i, aquesta cançó nadalenca, està inspirada en música folklòrica d’Àustria. També s’ha de dir que, igualment com la cançó “Què li darem en el noi de la mare?”, “Tyrolean cradle song” és considerada una cançó de bressol, el que en espanyol en diuen una nana, que es canta per a fer dormir els nadons.

En una altra línia, voldria afegir que una de les més famoses cançons de bressol (1868) va ser composta pel també pianista i director d’orquestra Johannes Brahms (1833 – 1897). Va ser estrenada l’any 1869 a Viena, cantada per la soprano Louise Dutsmann i tocada al piano per Clara Schuman (1819- 1896).

El repertori de nadales va fer les delícies de tothom

Finalment, s’ha de valorar aquesta proposta de la Escola del Comú d’Escaldes-Engordany, que a part del habitual Festival de final de curs celebrat el juny passat, ara ens aporta una trobada sociocultural entre diferents generacions i, com ja hem dit abans, a la Llar dels Jubilats de la parròquia, que es va omplir de gom a gom.





Text: Teresa Ventura. Membre de l’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra (APCA).

Fotos: Lluís Casabella.