L’Escola Coral Primaveral d’Ordino es posa en marxa

Primer assaig de l’Escola Coral Primaveral d’Ordino (Comú d’Ordino)

15 nens i nenes d’entre 5 i 12 anys han participat en el primer assaig de l’Escola Coral Primaveral d’Ordino, una nova activitat gratuïta que rep el suport del Comú i que a partir d’ara es farà cada dissabte al matí amb l’objectiu de fomentar la música i el cant coral entre la població més jove. A finals de juny és previst fer un concert.

Sota la direcció del guitarrista resident a Ordino, Rafael Serrallet, l’Escola Coral pretén ser un primer contacte a la música a través del cant. Segons Serrallet, “cantar és l’aproximació més natural que l’ésser humà té a la música”. ”Els humans fem música molt abans que coneguem l’agricultura i ha format part de la nostra vida quotidiana des de sempre. No obstant això, la pràctica del cant ha estat una mica descuidada i, tot i que estem envoltats de música, no sempre hi prestem atenció en cantar”, explica el guitarrista.

Serrallet és un reconegut guitarrista espanyol de música clàssica, que completa la seva formació amb l’estudi de cant i direcció coral. El 1991 va fundar la coral Andarella de Xirivella i ha estat tenor de formacions corals valencianes. Ha estat director titular del Cor del Conservatori de Llíria i director artístic de la Joven Orquestra i Cor de Centreamèrica. També ha dirigit l’Orquestra Simfònica del Conservatori de Kenya, entre altres.

La idea principal és inculcar als nens i nenes l’amor per la música i el cant, transcendint més enllà de les músiques comercials. Dins del repertori que interpretaran, les peces de música d’arrels populars ocuparan un lloc important amb l’objectiu de connectar els petits cantaires amb les riqueses culturals i tradicionals d’Andorra i d’altres països. D’aquesta manera els infants podran explorar la seva pròpia herència musical alhora que descobriran melodies de regions llunyanes i en altres llengües. Aquesta varietat en el repertori no només enriqueix l’experiència musical, sinó que també pot obrir portes a un món de diversitat cultural i lingüística, expandint els horitzons dels joves cantaires. Serrallet defensa que el repertori coral infantil “ha de ser una finestra oberta a la descoberta i l’aprenentatge, una oportunitat per a créixer musicalment i culturalment mentre es gaudeix de la música junts”.

Els assajos tindran lloc els dissabtes de 10.30 a 12.00 hores, a la sala La Buna d’Ordino, fins a mitjans de juny.

Per a inscriure’s i obtenir més informació cal escriure al correu electrònic escolacoralordino@gmail.com o contactar al telèfon 617 550.