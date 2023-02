L’Escola bressol Conxita Mora Jordana celebra els 20 anys amb una setmana d’activitats

Infants i educadores de l’escola bressol Conxita Mora Jordana (AndorraCapital)

L’Escola bressol Conxita Mora Jordana està d’aniversari. Aquests dies se celebren els 20 anys de la posada en marxa d’un dels equipaments comunals més emblemàtics i pel qual han passat 825 infants. L’escola bressol, situada a les plantes superiors del Centre esportiu dels Serradells, acull actualment 43 infants d’entre 0 i 3 anys.

Aquesta setmana, i per a commemorar l’efemèride, s’hi estan duent a terme activitats estimuladores per als infants, relacionades amb la creació plàstica, el llenguatge musical, treballar els sentits i la cuina. Per a tancar el programa de celebració s’ha previst, demà divendres, a la tarda, a partir de les 17 hores, l’espectacle de titelles Una maleta de contes: De quin color és un petó, amb Líquid dansa, i un berenar per als infants i les seves famílies.

També per a recordar el pas dels més de 800 alumnes al llarg d’aquestes dues dècades, s’ha elaborat un mural de grans dimensions amb els noms de tots els infants que han passat per l’escola bressol.

L’escola bressol Conxita Mora Jordana (abans s’anomenava Escola bressol dels Serradells i el juny del 2019 es va rebatejar per a recordar la figura de la qui va ser cònsol major entre 1998 i 2003 i qui va impulsar la posada en marxa d’aquest equipament) ofereix espais molt amplis i funcionals i disposa d’11 aules: 5 per a un màxim de 14 infants, i 6 per a 7 infants. La capacitat màxima del centre és de 112 places.

En els darrers anys s’han implementat nous espais i activitats que potencien el desenvolupament físic i cognitiu dels usuaris, com classes setmanals a la piscina del Centre esportiu dels Serradells, una sala sensorial, un hort i l’activitat d’iniciació musical Sonadons conduïda per una professional de l’Institut de Música.

A l’equipament treballen una vintena de persones, entre educadores, cuineres i personal de neteja.