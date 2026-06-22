L’Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Encamp impulsa un projecte col·lectiu de percussió corporal

L’Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Encamp (EASEE) ha impulsat durant el curs 2025-2026 el projecte «Seguirem ballant a l’EASEE», una iniciativa de percussió corporal que ha implicat prop de 500 alumnes, 80 docents i altres membres de la comunitat educativa, inclosa la participació d’algunes famílies. La proposta, que contribueix a reforçar la cohesió de la comunitat educativa i a fomentar l’èxit escolar, es basa en una coreografia de percussió corporal creada específicament per al centre pel músic i pedagog Santi Serratosa, a partir de la cançó “Seguirem ballant” del grup Doctor Prats. El resultat del treball es pot visualitzar al canal de YouTube del centre.
Una iniciativa alineada amb les prioritats educatives
El Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats destaca que aquest tipus de projectes reforcen el clima escolar i la convivència, ja que fomenten l’escolta activa, la cooperació i el respecte mutu entre alumnat, professorat i famílies. Així mateix, contribueixen a generar un major sentiment de pertinença i a promoure la participació activa de tota la comunitat educativa.
La iniciativa s’alinea amb els objectius del Pla de Millora Acadèmica, en potenciar habilitats transversals com la concentració, la memòria seqüencial, l’atenció i la consciència corporal. A més, el treball musical afavoreix el desenvolupament del raonament lògic i matemàtic, així com de les competències lingüístiques i comunicatives.
El Ministeri remarca el caràcter inclusiu del projecte, que garanteix la participació de tot l’alumnat en igualtat d’oportunitats gràcies a l’accessibilitat de la percussió corporal.
Amb iniciatives com aquesta, el sistema educatiu andorrà continua avançant en la promoció de metodologies innovadores que integren el benestar emocional, la convivència i l’èxit acadèmic.