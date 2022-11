L’Escola Andorrana compleix 40 anys d’història

L’Escola Andorrana compleix aquest curs el 40è aniversari de la seva creació. El tret de sortida de la celebració ha estat l’elaboració d’un vídeo per part dels alumnes de l’Escola Andorrana de Canillo, on s’hi poden veure alumnes dels diferents centres del país representant de manera visual què han significat aquests 40 anys, així com alguns dels pilars educatius de l’Escola Andorrana. Les fotografies s’han realitzat el darrer mes i mig durant les diferents sortides de convivència a espais naturals que s’han organitzat des dels centres.

La celebració continuarà durant tot el curs. Així, tots els alumnes de les tres escoles de segona ensenyança i els de primer curs de batxillerat realitzaran de manera conjunta un projecte musical: entre alumnes i docents, en formaran part prop de 1.800 persones. Aquest projecte es difondrà i compartirà amb les famílies un cop finalitzat, finals d’abril.

Finalment, com a cloenda d’aquesta efemèride, a final de curs s’organitzarà una festa per a tots els estudiants, amb propostes i activitats diverses adreçades a les diferents edats i necessitats dels alumnes de les Escoles Andorranes.