L’Escola Albert Vives de la Seu tindrà doble presència a la final mundial de la WRO, a Singapur

L’Escola Mossèn Albert Vives de la Seu d’Urgell tindrà finalment doble representació a la final de la World Robot Olympiad 2025, que s’ha de celebrar a Singapur del 26 al 28 de novembre. I és que aquestes darreres hores el centre ha rebut la comunicació que l’equip ‘Aleix cas tocat!’, tercer classificat de la categoria Robomission-Elementary a la fase estatal, disputada el cap de setmana passat, ha obtingut la plaça per a competir a la final mundial atès que els segons classificats, ‘The Rockets of Orion’, hi han renunciat.
D’aquesta manera els components d”Aleix cas tocat!’ s’afegiran a l’equip ‘Les Tres Bessones’, que diumenge es va proclamar campió estatal en aquesta mateixa categoria. A Càceres també hi va participar un tercer equip de l’escola urgellenca, ‘No ho sabem’, que va obtenir un cinquè lloc a la modalitat Robomission-Start.
La professora Mireia Alba, tutora d’aquests grups, ha expressat en declaracions a RàdioSeu la satisfacció dels alumnes i de tota l’escola per aquests nous èxits en robòtica, una activitat per la qual l’Albert Vives hi ha apostat des de fa anys amb excel·lents resultats. En el cas de la fase estatal d’enguany, Alba ha detallat que van tenir “molts problemes amb els sensors”, tant ells com els altres equips, i també de calibració, cosa que els va posar a prova. També valora el fet que ‘Les Tres Bessones’ ja van liderar la seva categoria des de la primera ronda i “van demostrar un gran nivell”, especialment tenint en compte que durant la competició els participants han de resoldre els reptes tot sols, sense ajuda dels monitors, i que “ells mateixos han de reprogramar, recalibrar-se i fer el muntatge del robot de memòria”.
Ara, com ja s’ha fet en anteriors ocasions, un altre repte que hauran d’afrontar és el d’obtenir el finançament necessari per a poder pagar el viatge i poder participar a la final mundial, tenint en compte que han d’anar fins a Singapur, al sud-est asiàtic. Per això, les famílies i l’Escola Albert Vives ja han encetat aquesta setmana mateix “una crida a empreses, persones o institucions que ens vulguin ajudar”. També comptaran amb el suport d’una fundació que ens ajudarà a fer els tràmits de certificats de donacions, per a les empreses interessades a posar-hi el seu gra de sorra. I estan oberts igualment a petites aportacions de particulars. A banda d’aquest aspecte econòmic, aquests dos mesos també els volen aprofitar per a “modificar el robot i millorar-lo”, per a intentar “elevar una mica més el nivell” en aquesta prova internacional.
Orgull pels resultats dels darrers anys
Des de l’Escola Albert Vives conclouen que cal valorar molt els èxits assolits els darrers anys, perquè no és fàcil aconseguir-los i encara menys tenir aquesta continuïtat, amb diferents alumnes que han passat pel centre. Mireia Alba destaca que participar en competicions internacionals serveix molt per “aprendre”, perquè “és increïble veure com treballen els asiàtics, quins robots tenen i quines programacions fan”. I també els ajuda a “obrir una mica els ulls i tenir un termòmetre” del nivell real que hi ha a Catalunya.
Alba recorda que, per exemple, l’any passat ja van participar en una altra competició mundial a la Xina, i que els darrers anys d’altres estudiants tant de l’Albert Vives com més recentment de l’Institut La Valira han pogut prendre part a d’altres edicions mundials de la WRO o de la VEX Robotics que es disputa cada any a Dallas (Estats Units). Per tot plegat, la professora urgellenc subratlla que “tot això vol dir alguna cosa: que s’està treballant bé i que hi ha alumnes que els agrada molt aquest tema i, a més, s’hi posen el 100% o, diria, al 200%”, perquè “és molt difícil classificar-se per un mundial, hi ha molts equips i molt nivell”, i que cal “sentir-se’n orgullosos”.