L’Escola Albert Vives de la Seu fa una donació de 480 quilos d’aliments amb el seu Tió Solidari

Alumnes i mestres de l’Escola Mossèn Albert Vives de la Seu d’Urgell han fet efectiva aquesta setmana una donació de 480 quilos d’aliments per al projecte comarcal Aliments per la Solidaritat. Els representants del centre educatiu urgellenc han aconseguit aquesta quantitat mitjançant el Tió Solidari, que han organitzat, un any més, a les portes de Nadal.
L’aportació s’ha concretat amb un acte de lliurament a les instal·lacions del Banc d’Aliments de la Seu, amb la presència de la regidora d’Educació de l’Ajuntament urgellenc, Christina Moreno, i de membres de les entitats que gestionen el local com són Creu Roja, Càritas d’Urgell i La Seu Solidària. Moreno, en nom de la corporació municipal, ha agraït un cop més aquesta iniciativa per part de la comunitat educativa de l’Albert Vives perquè “és un projecte social, educatiu i molt integral, que va més enllà dels continguts i fomenta la convivència i la solidaritat”.
La directora de l’Escola Albert Vives, Sílvia Tomàs, i la professora Maria Olivares han explicat que, de fet, el Tió Solidari ja ha esdevingut una tradició del centre, perquè enguany se n’ha fet la setzena edició, i que el treballen a les aules al llarg de tot el primer trimestre tot incloent-lo en el projecte d’Aprenentatge i Servei. I és que l’activitat serveix als alumnes per a desenvolupar i posar en pràctica la solidaritat i també per a valorar la importància de no malbaratar els aliments.