L’Escola Albert Vives de la Seu d’Urgell disposarà d’un ascensor el curs vinent

Ramon Jordana (d’esquena), l’alcalde Viaplana i, al fons, el regidor Gurrera (Aj. La Seu)

El director dels Serveis Territorials del Departament d’Educació a l’Alt Pirineu i Aran, Ramon Jordana, ha anunciat que en breu es licitaran les obres de construcció per a la instal·lació d’un ascensor adaptat a l’edifici de l’escola Albert Vives de la Seu d’Urgell.

Així ho ha fet saber en una reunió mantinguda, aquest dijous, amb l’equip directiu i l’associació de famílies d’alumnes d’aquest centre d’educació infantil i primària de la capital alturgellenca, on també hi han assistit l’alcalde urgellenc, Francesc Viaplana, el tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, Joan Gurrera, i la regidora d’Educació, Núria Tomàs. Jordana ha afirmat en aquesta reunió que de cara al curs vinent aquest ascensor serà una realitat.

Al respecte, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, ha manifestat que “estem molt contents de l’anunci de la licitació de la construcció de l’ascensor a l’escola Albert Vives, una demanda llargament reivindicada. No podia ser que a dia d’avui una escola no sigui accessible, l’escola més gran d’educació infantil i primària de la Seu i del Pirineu”. “És una inversió totalment necessària que celebrem que es porti a terme”, ha reblat l’alcalde urgellenc.

Viaplana ha indicat que l’escola també necessita altres inversions: “Així ho reclamem al Departament d’Educació, però cal anar pas a pas, començant per la necessitat més prioritària com és la construcció d’aquest ascensor”.

En aquesta reunió, Ramon Jordana ha remarcat que “la idea és que aquesta obra surti a licitació en breu, probablement en quinze dies i, així que s’adjudiqui, s’haurà de portar a terme a partir del mes de juny o juliol. Esperem que els industrials del territori trobin atractiva la construcció d’aquest ascensor que, com molt bé ha dit l’alcalde de la Seu, és una demanda i una necessitat tant per a la Seu com per a la pròpia escola. Integrarem l’ascensor dins del que és l’actual espai arquitectònic de l’edifici”.

Per la seva part, la directora de l’escola Albert Vives, Sílvia Tomàs, ha valorat de manera “molt positiva” l’anunci de construir aquest ascensor, ja que es tracta d’una “llarga reivindicació de l’escola i sembla que serà l’inici de futures reformes que també són demandades”. La directora d’aquest centre educatiu ha subratllat que “aquestes millores revertiran en una millor educació per als nostres alumnes”.





Inversió de més 150.000 euros

La inversió per a dur a terme aquestes obres ascendeixen a més de 150.000 euros, que tal i com ha explicat Ramon Jordana, vindran de fons europeus. “Uns ajuts que s’adrecen a aquells centres educatius que necessiten eliminar barreres arquitectòniques”. Jordana també ha reconegut que calen altres obres de millora a l’escola com adequar uns lavabos o arranjar el terra. “Són inversions que es portaran a terme en funció dels pressupostos de les partides RAM que tinguem dins de la Vegueria de l’Alt Pirineu i Aran”.