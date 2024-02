L’Escola Agrària del Pirineu programa una trentena d’activitats formatives

Una formació relacionada amb el sector lacti (Escola Agrària del Pirineu)

L’Escola Agrària del Pirineu, a Bellestar, a l’Alt Urgell, ha engegat l’any 2024 amb una àmplia oferta de cursos de formació contínua i jornades de transferència tecnològica. A banda d’oferir les classes reglades del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Activitats Eqüestres i el Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Aprofitament i Conservació del Medi Natural, el centre també posa a disposició dels professionals del sector agroforestal, ramader, eqüestre i formatger una àmplia oferta de cursos, en modalitat presencial, semipresencial i/o en línia, per a l’actualització permanent i el reciclatge dels coneixements dels seus professionals.

L’objectiu és transmetre informacions sobre temes d’interès, d’actualitat i tendències als diferents sectors, tant en l’àmbit tecnològic com empresarial, així com satisfer les necessitats detectades pel sector.

Pel que fa a la formació contínua d’enguany, l’Escola Agrària del Pirineu ofereix un total de 20 cursos de diversos àmbits: benestar animal en el transport; agricultura regenerativa; ús de ferments a la formatgeria artesanal; elaboració de iogurts i mantega; curs bàsic de QGIS per a la gestió del parcel·lari agrícola/forestal; formació de jutges i qualificacions de bestiar boví; biomecànica en la docència de l’equitació; poda i empelts de fruiters de muntanya; elaboració de formatges de pasta tova; aproximació, dessensibilització i desbravi del poltre; optimització del treball i tècniques de seguretat amb la motoserra; soldadura; arboricultura i treballs en alçada; identificació d’aus rapinyaires en vol; pastures i producció d’animals per a vida; gestió documental i registres de l’explotació agrària; sanitat i higiene en caça; jardineria sostenible; avaluació organolèptica de formatges; i, elaboració de coagulació làctica i enzimàtica.

Pel que fa a les jornades de transferència tecnològica, el centre presenta 7 jornades tècniques enfocades a diferents sectors: optimització de la fertilització en pastures de muntanya; maneig de bovins; treball postural del cavall; iniciació a l’apicultura; maneig de cavall de carn; iniciació d’èquids a l’embarcament amb remolc i utilització dels drons a la ramaderia extensiva.





Grups reduïts i seguiment de joves agricultors i ramaders

Tant les jornades com els cursos, són un tipus de formació professional especialitzada i personalitzada, gràcies a la seva estructuració en grups reduïts, que contribueix a generar un tracte individualitzat i més proper entre alumnat i professorat, la qual cosa repercuteix en la qualitat educativa.

A més a més, enguany, l’escola realitzarà el seguiment de 10 joves que s’incorporen al sector com a joves agricultors i ramaders, i han sol·licitat l’ajut de primera instal·lació. En aquestes tutories, es desenvoluparan diverses activitats formatives en tecnologia i en gestió empresarial, demandades pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, o la convalidació de formació acadèmica i contínua que s’hagin cursat prèviament i hagin estat homologades i validades.





Publicació de cursos i jornades

L’any 2023, 450 professionals del sector van formar part dels 21 cursos de formació contínua, 3 jornades de transferència tecnològica i formacions dirigides a joves agricultors, organitzades des de l’escola, i aquest any 2024 s’espera incrementar el nombre d’assistents.

Tota aquesta formació es pot consultar al portal RuralCat del DACC, on s’anirà actualitzant l’oferta de cursos i jornades per ordre cronològic, així com als espais online de l’Escola Agrària del Pirineu o contactant directament amb el centre.